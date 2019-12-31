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日系外資首評玉晶光、目標價668元 股價再戰前高

2019-12-31 11:50經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

玉晶光（3406）為蘋果iPhone、iPad鏡頭第二大供應商，日系外資首度將玉晶光納入追蹤，預估明年及後年iPhone鏡頭市占將分別達33%、34%，給予買進評等，目標價上看668元，預估股價潛在上漲空間21%；玉晶光今（31）日開高走高，一度拉升至576元，逼近去年6月580元的前波高點，盤中漲幅3.8%。

日系外資最新報告表示，玉晶光為僅次股王大立光的蘋果鏡頭供應商，預估約有80%營收來自蘋果產品，今年已取得iPhone 11系列超廣角鏡頭約80%市占率，且出貨部分6片式鏡頭。

日系外資指出，蘋果明年新iPhone手機將相機將升級，新iPhone超廣角鏡頭將升級為7片式，且將導入後置飛時測距(ToF)模組，玉晶光將受惠，在相機良率提升及鏡頭價格提高下，預估玉晶光明年營收及獲利將分別成長47%、61%。

日系外資給予玉晶光買進評等，目標價上看668元；玉晶光今日股價持續創波段高，早盤以561元開高，一度拉升至576元，持續創下去年6月以來的波段高價，有機會挑戰前高580元。

玉晶光股價走高，股王大立光也是上漲表現，早盤以4,970元開高，一度站上5,000元拉升至5,015元，盤中漲幅0.5%。

玉晶光鏡頭iPhone

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