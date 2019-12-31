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青年貸款浮濫 中國「校園貸」悲劇捲土重來？

康和董座陪伴急難家庭跨年 看見另一個人間

2019-12-31 10:46經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

當大部份的人忙著訂旅館瘋煙火歡度跨年夜時，康和證券集團董事長鄭大宇選擇了一個很不一樣的跨年夜。

2019年底，他與37個勇士單車環台，在台灣的東海岸探訪部落、拜訪行為偏差的青少年，更親自送物資到急難家庭，以實際行動關懷弱勢。

跨年夜沒有與家人共同度過，鄭大宇並不感到可惜，反而覺得深具意義。他說，他透過單車公益環台，騎進台灣的角落，親手把物資遞送到急難家庭的手中，也看到了另一個人間。

鄭大宇與康和同仁共同以接力方式完成15天的單車環台公益活動，預計探訪超過100個鄉鎮、騎行1,300公里以上。環島車隊在12月21日啟程，鄭大宇負責12月28日開始，為期8天的接力環島，他從墾丁一路南下至鵝鑾鼻燈塔，再沿著東海岸上行，預計2020年1月4日回到台北。

鄭大宇號召康和證券集團員工，連續第二年參與中華基督教救助協會舉辦的「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募活動，累計兩年共有12人次的康和勇士參與響應環台公益，以接力方式完成單車環台。

康和證券也連續兩年支持「1919愛走動」在北台灣與南台灣舉行的大型陪騎活動。鄭大宇2018年首度參與單車環台時，沿途拜訪急難救助個案，就感受到城鄉資源的差距；2019年第二次參與單車環台，鄭大宇刻意選擇了難度較高、資源相對更少的東海岸做

為接力路段，在東北季風和低溫飄雨的環境中，逆風騎乘，個人總騎乘公里數超過650公里。

逆風騎乘極為辛苦，所面對的難處不僅僅是上坡路段的費力爬升，還有來自於心肺功能的挑戰。鄭大宇不諱言，逆風騎乘對他而言是吃力的，但只要想到急難家庭所遭遇的艱困生活，以及破碎家庭青少年因為身心受傷而走入歧途，鄭大宇說，自己反而得以從逆風騎乘中體會更多人的苦難，也更珍惜自己享有的幸福。

康和證券集團董事長鄭大宇(右一)與車隊隊員分送物資至急難家庭 （圖/康和證券）
康和證券集團董事長鄭大宇(右一)與車隊隊員分送物資至急難家庭 （圖/康和證券）
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單車跨年東海

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