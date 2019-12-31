傳LTCC供應吃緊助攻 華新科再攻今年高點

被動元件股近期受惠於漲價題材，吸引資金進駐，推升股價漲勢，市場再傳出，由於中國大陸手機品牌備戰5G，推升低溫共燒陶瓷技術(LTCC)使用量，在市場供應吃緊下，華新科、璟德接單旺，今(31)日助攻華新科再創去年9月以來波段高點，璟德漲勢也強。

因應LTCC供應吃緊，台廠包括華新科、璟德、奇力新都啟動擴產計畫，華新科現有LTCC月產能約1.5億顆，預計明年增至3億顆，璟德目前LTCC月產能1.5億顆，明年第2季可增至3億顆，奇力新則預計由1億顆增至2億顆。市場預估，除了中國大陸市場需求外，若再加上其他國家，及5G基站、WiFi6、NB-IoT物聯網等需求，明年下半年LTCC可能供不應求。

根據供應鏈的訊息，華新科目前LTCC產能滿載，交貨期拉長至12周；華新科本波股價由8月間的低點往上拉升，12月下旬再出現一波漲勢，投信12月來持續買超，近20個交易日合計買超15,550張，外資近20個交易日合計買超11,202張，今日股價開高走高。

華新科今日以231元開高，一度拉升至240元，為去年9月底以來的波段高價，盤中漲幅2.6%；璟德也是上漲，早盤以349元開高，一度拉升至368元，創去年2月以來波段高點，盤中漲幅2.89%。

華新科股價持續上攻，被動元件族群則是漲跌互見，國巨開低震盪翻紅，續創波段高；凱美、台嘉碩、華容、蜜望實也是上漲表現，但奇力新等股則是下跌。