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台積電大贏家…台股封關 股民平均年賺70萬

2019-12-31 00:54聯合報 記者高瑜君／台北報導

今年加權指數上漲超過百分之二十四，創十年來最佳年度漲幅。圖／聯合報系資料照片
今年加權指數上漲超過百分之二十四，創十年來最佳年度漲幅。圖／聯合報系資料照片
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台股封關倒數，二○一九年僅剩今天最後一個交易日。根據統計，今年加權指數上漲超過百分之二十四，創十年來最佳年度漲幅，初步估算，今年台股總市值約三十六點七兆元，今年來市值增加七點四兆，其中貢獻最大者仍來自台積電，台積電今年市值增加約三點○七兆元。

由於台積電也是台股權值王，近期最高一度達三四五元，如不加計每股配發十元股息，全年漲幅約百分之五十三，無疑為今年拉抬台股指數最大功臣。

不過，台積電今年大漲，除與基本面看佳之外，外資法人的買超仍是市場主力，外資目前持有台積電約百分之七十八點四二，今年最大贏家也非外資法人莫屬。

若以台股整體市值增加計算，以今年歸戶後有交易的一○五三點六萬戶股民計算，平均每位股民賺約七十萬元，創二○○九年以來的新高。

今年台股表現可謂後來居上，上半年走強後遇到五月、八月美中貿易戰衝擊而修正，第四季震盪走高，十二月十八日來到一二一二五點，創下二十九年九個月新高。

今年選股差異大，投資人手上持有大型電子股可說非常有感，其中，權值股台積電股價、市值創歷史新高；鴻海股價上漲逾百分之二十八；聯發科股價更是漲勢亮眼，漲幅約百分之九十五。

展望明年，在元月行情激勵下，加上選舉行情雙利多加持，多家法人樂觀預估，在全球景氣持續好轉、外資歸隊、市場資金充沛、轉單效應持續等有利條件圍繞，指數可望挑戰歷史高點一二六八二點。

台股台積電外資貿易戰電子股

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