新台幣強升 營建資產股回神

國際熱錢狂湧，新台幣兌美元匯率今（30）日盤中強升逾1角，進逼30元大關，大同（2371）、南港等資產營建股吸引短多進場卡位，股價同步走強，多檔個股並創波段新高。

美中貿易戰緩解、美股頻創新高，國際熱錢湧入新興市場，新台幣匯率今日早盤一度勁揚近2角，終場收30.135元，升值6.8分；台股雖因權值股壓盤，尾盤翻黑下跌38點作收，但被動元件、伺服器族群，以及資產營建股仍強勢表態。

今年台股由5G相關題材電子股擔綱主角，傳產股表現相對平淡，擁有台北「東區門戶計畫」題材的南港、國產等資產股，在9、10月一度異軍突起，吸引市場目光，但在短線資金撤出後，僅剩華固、冠德等績優營建股維持高檔震盪格局。

隨新台幣進逼30元大關，今日資產營建股再度獲得短多青睞，包括大同、南港、嘉泥、皇翔、亞昕、建國等都上漲超過3%，嘉泥、皇翔、上曜、欣巴巴、亞昕等更同步創下波段新高。

基本面來看，法人分析，台灣房市自2016年實施新稅制後，投資客紛紛退出，轉以首購換屋族為主流，由於房價下跌機會不大，自住客開始出手購買中小坪數產品，豪宅市場銷售速度則相對較慢。

此外，「台商回流投資方案」帶動土地廠房需求增溫，不僅工業土地價格上揚三成至七成不等，10月建築貸款餘額更超過2兆元，創下歷史新高，加上美光、谷歌等外商擴張在台營運規模，也讓相關工業不動產需求增溫受惠股展望偏向樂觀。

法人指出，嘉泥在全台擁有20萬坪土地資產，目前除高雄舊廠每年收入4,000萬元外，另一座廠房也將出租，外資連日加碼下，股價拉出連四紅。

國產擁有40萬坪土地資產，最受市場矚目的南港廠，規劃要到2020年底才會開始申請建築執照，預計開發價值達300億元，股價在14元附近盤整1個多月後，近日似有重新發動跡象。