你賺到了嗎？封關倒數 今年股民平均賺70萬

台股封關倒數，你賺到了嗎？今年台股加權指數上漲超過24%，創十年來的最佳年度漲幅。初步估算，今年台股總市值約36.7兆元，年增逾25.1%，以今年歸戶後有交易的1053.6萬戶股民計算，平均每位股民賺約70萬元，創2009年以來的新高。

台股今年市值可望挑戰36.7兆元，今年來市值增加7.4兆，其中，貢獻最大者仍是來自台積電，台積電今年市值增加約3.07兆元；由於台積電也是台股的權值王，以今日股價續創新高已達345元，如不加計每股配發10元股息，全年漲幅約53%，無疑為今年拉抬台股指數最大功臣。

不過，台積電今年大漲除與基本面看佳之外，外資法人的買超仍是市場主力，外資目前持有台積電約78.42%，今年最大贏家也非外資法人莫屬。

台股今年表現可謂後來居上，上半年走強後遇到5月、8月美中貿易戰衝擊而修正，第四季震盪走高，12月18日來到12,125點，創下29年九個月新高。

今年的選股差異大，投資人手上持有大型電子股可說非常有感，其中，權值股台積電股價、市值創歷史新高；股王大立光站穩5000元大關；鴻海股價上漲近30%；聯發科股價更是漲勢亮眼，漲幅約95%。這些權值股領軍大盤指數在「量滾價」的刺激下，站上12,000點關卡。