新館展動能 柏文明年營收、獲利成長挑戰兩位數

觀光股后柏文（8462）旗下的「健身工廠」明年將至少再拓展8處營運據點且規劃於每個季度都有新廠館開幕。柏文表示，有信心明年營收和獲利成長幅度皆將優於今年，主要是因明年新增場館數比今年多，且多數為月費1,288 元（金卡會員收費）的標準型廠館。法人表示，預估柏文明年營收成長幅度將超過20%，獲利成長幅度超過10%，持續挑戰歷史新高。

柏文受到去年第四季基期較高，加上IFRS 16影響，第四季獲利表現恐較去年同期下滑，不過，就全年的角度來看，今年全年營收與稅後純益皆將創下歷史新高，僅每股盈餘因股本膨脹，恐不如去年表現。法人表示，柏文今年營收成長幅度約18%、稅後純益成長幅度接近10%，就長線來看，看好台灣健身市場增長空間，加上柏文能見度高，以及會員人數續增帶動獲利，明年營收、獲利皆可望持續創下歷史新高。

柏文表示，看好明年營收獲利的成長，主要是明年度新營運據點可提供較大的成長動能，加上下半年度開幕的台中市文心南廠、台北市健康廠及新北市永和廠將在明年展現較大的成長，另外，公司持續擴增私人教練編制並提升每位教練的月執行時數，估可提高明年度「運動保健服務收入」，公司也將加大力度推廣「營養課程」及「自有商品」來提升會員平均營收貢獻。

在獲利方面， 因IFRSs 16 租賃負債之利息支出將逐年減少，估明年淨利將因此提升。