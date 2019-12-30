蘋概三王走揚 台股開盤漲3.22點

蘋概三王走揚，帶動台股今（30）日指數上漲3.22點，開在12,094.81點，盤面上，被動元件族群走強，華新科、國巨創波段新高，另外受惠併購消息，同欣電、勝麗雙雙攻上漲停。

上周五美股開高走低，四大指數收盤漲跌互見，市場延續美中將簽署階段協議的樂觀情緒，且美國消費旺季狀況良好，加上中國11月工業企業利潤明顯反彈，帶動四大指數盤中均創下歷史新高。惟臨近周末及下周有新年假期，尾盤賣壓較重，拖累費半及那斯達克指數小幅收黑，那指終止連11日上漲態勢。

終場道瓊工業指數上漲23.86點，或0.08%，收在28,645點；標普500指數上漲0.11點，或0.003%，收在3,240.02點；Nasdaq指數下跌15.77點，或0.17%，收在9,006.61點；費半指數下跌5.89點，或0.31%，收在1,858.59點。