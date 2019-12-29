台股周線連四紅 趨勢型成長股擇優布局

台股周線拉出連四紅，指數蓄勢再戰12,100點關卡。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影 分享 facebook 台股周線拉出連四紅，指數蓄勢再戰12,100點關卡；法人表示，時序步入新年度後，台股將面臨年報檢視、產業調整等考驗，預計指數在農曆年前區間震盪的機率高，投資人可擇優布局「趨勢型成長股」，等待輪動契機。

受到美股持續創新高帶動，台股表現亮眼，持續向上整理，上周五上漲90點，指數收在12,091點，成交量為1,083億元。

富蘭克林華美投信認為，短線行情表現樂觀，基本面不變，感恩節、耶誕節於美國公布零售銷售業績良好，台商受帶動，將加班出貨，資金面、供需面有利，類股輪動下，觀察中小型股後續是否順勢接棒演出，有機會讓台股第1季持續表現。

富蘭克林華美投信表示，就經濟基本面來看，美國萬事達、線上銷售亞馬遜等公司陸續公布這波假期之零售消費數據，顯示消費力道仍然暢旺，好消息帶動台廠出口訂單、業績可望表現不俗。

部分科技廠商傳出農曆新年假期將加班趕工出貨，顯示第1季出口業績表現仍可期待，加上選前盤勢偏樂觀，因此對於台股表現並不看淡，持樂觀看法。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，近一周觀察類股良性輪動，短線上經濟基本面並無變化，已知台廠農曆年節將加班繼續趕工出貨，顯示美國消費帶動下景氣動能良好，預期股市表現不會弱。

台新投顧副總黃文清則指出，由於國際股市近期多空震盪、波動劇烈，台股同步呈現區間震盪的格局難免，選股仍是因應波動的關鍵。現階段應以「趨勢型成長股」為布局主軸。

由於這些「趨勢型成長股」，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如牧德、為升、璟德、興勤、鈺齊-KY、義隆、泰博、訊芯-KY、原相、致茂等，今年前三季每股稅後純益（EPS）在1.5元以上、法人預估全年EPS超過3元，且近期股價強勢、獲法人買盤青睞。

值得注意的是，台股歷年來第1季都有機會出現作夢行情，且在整體全球經濟仍可望緩步成長的趨勢下，明年台股獲利表現還是可以期待。

其中，不乏中長線獲利穩定成長、展望正向的優質公司，反而可趁震盪波動時，透過由下而上的選股策略，逢低挑選「好學生」抗波動。