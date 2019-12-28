四黑馬股價 挑戰百元

台股年終行情點火中小股，帶動高價股表現跟著嗨。統計昨（27）日台股「百元俱樂部」達192檔，維持本波大多頭的高峰；法人最新點名，胡連（6279）、智易、微星及華固等四檔中小股本潛力股，展望向上挑戰百元關，有望再為高價股添紀錄。

台股昨日受惠美股強漲上揚90點、收12,091點，中小股撐起一片天。胡連等四檔潛力股雖漲跌不一，但基期、題材有優勢，法人看好為封關、甚至跨年作夢行情的多頭黑馬。

胡連受外資連買，帶量突破後愈走愈強。大型投顧最新調查，胡連第4季谷底翻身，大客戶庫存回補將激勵本季、下季表現攀高。

中國大陸官方統計，大陸車市衰退幅度收斂，11月汽車總銷量2,311萬台，雖比去年同期下滑，但裡頭乘用車銷售1,923萬台，年增10.5%；預估今年總銷售年減8.1%，明年轉正成長為2.1%、達2,526萬台。

胡連大陸自主品牌滲透率約一成，自主品牌著力進口替代方案，另外印尼Honda專案也啟動，法人以胡連在兩大市場市占提升趨勢，推估今年胡連每股純益（EPS）約4.5元，明年可望回升到6元之上。

智易下半年營收增幅趨緩，不過拜北美IAD出貨反彈，11月表現加溫；大型投顧看好明年第1季不淡，買盤將啟動回補。

法人指出，智易供貨北美電信商的IAD擴大出貨，且產品規格佳有利毛利率提升，如計入本季新台幣強升的匯損，EPS約1.71元，明年第1季可提高到1.81元；接續智易另一主力的Gateway成長，年度EPS將挑戰8元。

「CES暨寒假概念股」微星則受惠輝達、超微競推新顯卡，市場看好換機潮，繼花旗環球喊出115元目標價後，本土大型投顧也給出110元。

法人調查，目前微星已受益於輝達超級版顯卡，10、11月營收連續破百億元，接下來輝達和超微還會攜手台積電推出7奈米GPU，在玩家對設備需求日益高漲下，換機潮可望拉抬微星明年EPS也突破8元。