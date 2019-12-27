親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

外資本周放假仍買超112.36億 買盤轉向銅板股居多

2019-12-27 18:19經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股本周再度收復萬二大關，今(27)日收在12,091.59點作收，上漲90.58點，週線連四紅，周漲幅1.11%；外資本周雖然放假，但仍買超台股112.36億元，統計外資買超前二十中，以不到50元的銅板股居多，買超友達(2409)26,089張居冠、其次為鴻海，合計本周買超15,112張。

台股今日開高走高，權王台積電領軍上攻，指數一度衝達12,093.02點，逼近12,100點，終場以12,091.59點作收，上漲90.58點，成交量1,083.8億元，周線連四紅，周指數上漲132.51點，漲幅1.11%。

統計三大法人今日合計買超96.7億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超80.08億元，投信賣超3.34億元，自營商買超（合計）19.96億元，其中自營商（自行買賣）買超5.04億元，自營商（避險）買超14.92億元。

外資本周5個交易日連續買超，合計買超112.36億元；以外資本周買超前二十大個股來看，包括友達、鴻海、玉山金、佳世達、元大金、中信金、潤泰新、興富發、台積電、日月光投控、第一金、金像電、中鋼、台泥、華新科、臺企銀、力成、緯創、亞光、建準；多是不到50元的個股，超過百元的個股僅台積電、華新科、力成及亞光 等4家。

投信本周賣超15.86億元，統計投信本周買超前二十大則與外資有很大的不同，本周買超個股依序是華新、亞泥、大成鋼、華新科、仁寶、漢唐、大聯大、兆豐金、聯強、群聯、台光電、群創、中美晶、華邦電、奇力新、英業達、百和、台化、南亞科、超眾。

投信本周買超前二十大中，包括塑膠、金融、鋼鐵、水泥、電器電纜、電子股等，百元以上個股則有7檔，包括華新科、漢唐、群聯、台光電、中美晶、奇力新、超眾等，投信買超標的包括漲價題材的被動元件、DRAM、面板等股，還有5G題材的散熱、印刷電路板等。

群益長安基金經理人王耀龍指出，時序步入歐美長假期間，整體市場交投較為清淡，長假前結帳賣壓為負面因素，但財報空窗期間、市場對於明年展望具題材與成長空間個股有調升評價空間，預期個股表現將明顯優於大盤指數表現。

台股投資上，總統大選行情持續火熱，半導體產業復甦帶動下，記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業也傳出谷底翻揚的好消息，選股上，市場資金往2020年的趨勢股、低基期有轉機類股前進，產業方面看好半導體、記憶體、被動元件、面板、資料中心、server等類股表現，台積電高階製程持望暢旺，伺服器產業回溫，明年資料中心需求恢復成長，相關供應鏈將受惠。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，時序進入外資耶誕節及新年長期，加上明年1月農曆年長假，難以吸引長線資金進駐，預期未來兩個月台股成交量不易放大，但下跌空間也有限，主要在於基本面進入財報與科技新產品發表前的空窗期，有利作夢行情開展。

沈建宏指出，預估農曆年前台股仍將是高檔震盪格局，指數也許高點不多，但資金行情下，低檔也將容易出現低接受買盤，預期是個股表現的盤勢；隨著美中貿易戰和緩、科技股獲利成長加速下，預期台股明年第1季有機會再創高。

沈建宏建議逢低布局明年具有題材性與成長性之族群與個股，看好五大選股方向，包括持續看好半導體族群；5G進度積極且提前，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；車用電子及汽車電子化趨勢持續；傳產則看好部分塑化股、水泥、不鏽鋼、航運與選前政策受惠；高股息殖利率兼具成長性的次族群。

個股華新科外資

延伸閱讀

台積電代理發言人孫又文退休 高孟華接任

台積電回神台股收漲90.58點 三大法人買超...

三大法人買超台股96.7億元

MLCC缺貨頻傳 華新科竊喜

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

法人結帳賣壓告一段落 留意低基期成長潛力股

2019-12-27 15:38

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 13:52

被動元件漲勢亮 投信12月搶買這幾檔

2019-12-27 12:03

面板雙虎 領軍怒吼

2019-12-27 14:48

15檔紅包行情閃亮 法人買盤狂敲

2019-12-27 14:48

美股送禮 台股「萬二」穩步高

2019-12-27 14:48

台積電量增價揚 台股漲90點收12,091

2019-12-27 13:48

賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

2019-12-27 10:46

美購物銷售數據報喜 台股開漲31.71點站回萬二關卡

2019-12-27 09:22

美股道瓊走高 台股偏多整理

2019-12-27 09:15

公司治理評鑑指標 調整

2019-12-27 03:36

集保獲個資管理績優廠商

2019-12-27 03:36

二線光學鏡頭廠出運 技術面連五紅

2019-12-27 03:36

產業需求旺 擴產題材概念股搶鏡

2019-12-27 03:36

內資賺年終 大玩沖沖樂

2019-12-27 03:36

台幣強勢 內需、資產股受惠

2019-12-27 03:36

就市論勢／半導體、電動車鏈 帶勁

2019-12-27 00:09

擴產題材概念股 搶鏡

2019-12-26 20:22

類股輪動守萬二台股收跌7.12點 三大法人賣超14.33億

2019-12-26 15:05

交易員為何不自己操盤過活？ 內行網友揭2大關鍵

2019-12-26 15:00

瘦田無人耕耕開有人爭 投資籌碼穩定有助長多

2019-12-26 14:14

台股開高走低 小跌7點收12,001

2019-12-26 13:52

你有買嗎？ 2019最會漲的十大ETF全出列

2019-12-26 13:21

就市論勢／蘋概、5G族 有看頭

2019-12-20 23:39

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

結盟有影 同欣電、勝麗停牌

2019-12-27 03:36

被動元件漲勢亮 投信12月搶買這幾檔

2019-12-27 12:03

擴產題材概念股 搶鏡

2019-12-26 20:22

二線光學鏡頭廠出運 技術面連五紅

2019-12-27 03:36

台幣強勢 內需、資產股受惠

2019-12-27 03:36

產業需求旺 擴產題材概念股搶鏡

2019-12-27 03:36

內資賺年終 大玩沖沖樂

2019-12-27 03:36

同欣電宣布 換股併購勝麗

2019-12-27 16:29

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

晶心科 業績將創高

2019-12-27 00:03

15檔紅包行情閃亮 法人買盤狂敲

2019-12-27 14:48

晶電攜陸廠 攻Micro LED

2019-12-26 23:36

Micro LED藍海市場 大廠搶進

2019-12-26 23:32

可成iPhone新機市占恐降至5% 外資下修目標價

2019-12-27 11:28

東捷半導體封裝 傳捷報

2019-12-27 00:08

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

擴產股挾營運增溫利多 短多點火

2019-12-26 18:52

法人結帳賣壓告一段落 留意低基期成長潛力股

2019-12-27 15:38

公司治理評鑑指標 調整

2019-12-27 03:36

台積電量增價揚 台股漲90點收12,091

2019-12-27 13:48

楠梓電進軍5G車聯網

2019-12-27 00:03

MLCC缺貨頻傳 華新科竊喜

2019-12-27 14:48

卜蜂：今年獲利站高崗

2019-12-27 00:03

中橡碳黑研發中心啟用

2019-12-27 00:03

鈺太 今年EPS上看4元

2019-12-27 00:08

面板雙虎 領軍怒吼

2019-12-27 14:48

VHQ接單熱 進補

2019-12-27 00:08

元大富櫃200N 30日掛牌交易

2019-12-27 03:36

台股今年漲倍股逾70家 半導體業表現佳

2019-12-26 22:07

台積電回神台股收漲90.58點 三大法人買超96.7億

2019-12-27 15:35

中鴻開漲盤 三個月首見

2019-12-27 00:03

美股道瓊走高 台股偏多整理

2019-12-27 09:15

穩健 2檔金融風暴也挺得住的ETF

2019-12-27 14:52

正崴、同致 鎖定長天期

2019-12-26 23:28

正崴 明年拚兩位數成長

2019-12-26 23:31

高市釋容積利多 京城樂

2019-12-27 00:03

勤誠迎伺服器換機潮

2019-12-26 23:31

拓凱 加碼投資越南廠

2019-12-27 00:03

就市論勢／半導體、電動車鏈 帶勁

2019-12-27 00:09

全民權證／訊芯 二檔有看頭

2019-12-26 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top