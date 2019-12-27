外資本周放假仍買超112.36億 買盤轉向銅板股居多

台股本周再度收復萬二大關，今(27)日收在12,091.59點作收，上漲90.58點，週線連四紅，周漲幅1.11%；外資本周雖然放假，但仍買超台股112.36億元，統計外資買超前二十中，以不到50元的銅板股居多，買超友達(2409)26,089張居冠、其次為鴻海，合計本周買超15,112張。

台股今日開高走高，權王台積電領軍上攻，指數一度衝達12,093.02點，逼近12,100點，終場以12,091.59點作收，上漲90.58點，成交量1,083.8億元，周線連四紅，周指數上漲132.51點，漲幅1.11%。

統計三大法人今日合計買超96.7億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超80.08億元，投信賣超3.34億元，自營商買超（合計）19.96億元，其中自營商（自行買賣）買超5.04億元，自營商（避險）買超14.92億元。

外資本周5個交易日連續買超，合計買超112.36億元；以外資本周買超前二十大個股來看，包括友達、鴻海、玉山金、佳世達、元大金、中信金、潤泰新、興富發、台積電、日月光投控、第一金、金像電、中鋼、台泥、華新科、臺企銀、力成、緯創、亞光、建準；多是不到50元的個股，超過百元的個股僅台積電、華新科、力成及亞光 等4家。

投信本周賣超15.86億元，統計投信本周買超前二十大則與外資有很大的不同，本周買超個股依序是華新、亞泥、大成鋼、華新科、仁寶、漢唐、大聯大、兆豐金、聯強、群聯、台光電、群創、中美晶、華邦電、奇力新、英業達、百和、台化、南亞科、超眾。

投信本周買超前二十大中，包括塑膠、金融、鋼鐵、水泥、電器電纜、電子股等，百元以上個股則有7檔，包括華新科、漢唐、群聯、台光電、中美晶、奇力新、超眾等，投信買超標的包括漲價題材的被動元件、DRAM、面板等股，還有5G題材的散熱、印刷電路板等。

群益長安基金經理人王耀龍指出，時序步入歐美長假期間，整體市場交投較為清淡，長假前結帳賣壓為負面因素，但財報空窗期間、市場對於明年展望具題材與成長空間個股有調升評價空間，預期個股表現將明顯優於大盤指數表現。

台股投資上，總統大選行情持續火熱，半導體產業復甦帶動下，記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業也傳出谷底翻揚的好消息，選股上，市場資金往2020年的趨勢股、低基期有轉機類股前進，產業方面看好半導體、記憶體、被動元件、面板、資料中心、server等類股表現，台積電高階製程持望暢旺，伺服器產業回溫，明年資料中心需求恢復成長，相關供應鏈將受惠。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，時序進入外資耶誕節及新年長期，加上明年1月農曆年長假，難以吸引長線資金進駐，預期未來兩個月台股成交量不易放大，但下跌空間也有限，主要在於基本面進入財報與科技新產品發表前的空窗期，有利作夢行情開展。

沈建宏指出，預估農曆年前台股仍將是高檔震盪格局，指數也許高點不多，但資金行情下，低檔也將容易出現低接受買盤，預期是個股表現的盤勢；隨著美中貿易戰和緩、科技股獲利成長加速下，預期台股明年第1季有機會再創高。

沈建宏建議逢低布局明年具有題材性與成長性之族群與個股，看好五大選股方向，包括持續看好半導體族群；5G進度積極且提前，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；車用電子及汽車電子化趨勢持續；傳產則看好部分塑化股、水泥、不鏽鋼、航運與選前政策受惠；高股息殖利率兼具成長性的次族群。