法人結帳賣壓告一段落 留意低基期成長潛力股

台股今(27)日以 12,091.59點作收，上漲90.58點，日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，年底法人結帳賣壓告一段落，加權指數有機會續往高點逼近，權值龍頭股持續攻堅，中小型股轉往低基期的景氣循環股、及跟半導體資本支出有關的設備族群，類股輪動有加速跡象，須留意過度追價的風險。

黃俊斌說，美中貿易戰第一階段已大致上敲定，預計明年1月簽署，協議內容包含農產品採購、智慧財產權保護、並解決金融服務與貨幣操縱等議題，其他較具爭議的項目則留待第二階段進行協商。在國際金融市場暫無重大訊息面干擾下，加權指數有機會持續往高點逼近。

黃俊斌指出，進入年底，適逢法人結帳賣壓，賣超標的集中在今年以來漲幅較大族群，例如5G相關的CCL、HDI、PA等族群，另一個賣出理由則跟華為可能進行庫存調整有關。但整體台股資金充沛，配合選舉行情，指數有望持續挑戰高點。

黃俊斌分析，這一波法人結帳賣壓使得個別族群出現下跌，但整體盤勢仍較預期強，觀察2020年初法人是否面臨股票庫存回補壓力，將有助第1季行情延續。

他說，產業焦點可留意5G手機供應鏈包括: PCB、PA、軟板、OLED、手機晶片；先進封裝帶動後段封測的商機；AI仍將是未來高速成長的產業；新產品如MiniLed、蘋果發光鍵盤；另外， TWS需求大幅成長及記憶體、矽晶圓度過景氣循環低潮後的投資機會也值得關注。