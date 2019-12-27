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台積電量增價揚 台股漲90點收12,091

2019-12-27 13:48經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

今日台積電量增價漲，帶動指數全場維持在高檔震盪，同時新台幣兑美元也齊步走升，終場指數上漲90.58點或0.7%，收12,091.59點，成交量小幅放大至千億元以上。

台積電確定獲美系大客戶訂單，昨日台積電ADR漲0.8%，外資也在昨日回補台積電1,700餘張，帶動股價今日量增價揚，上漲1.5%，收在338元，重回十日均線上。

今天指數在資金偏多操作下，於萬二關卡上穩步墊高，除台積電外，多數大型股也逐漸回神，觀察台灣50成分股，國巨、和泰車、日月光等股均上揚2%以上，台塑化、研華、台達電、台塑、大立光漲幅也有1%多。

櫃買指數也在內資人氣帶動下續創新高，終場上漲0.3%、收在149.24點，受資金青睞的中小型股則以5G概念股為主軸；像是PA大廠穩懋、宏捷科盤中雙雙上揚約1.5%；獲短多點火的世界先進盤中漲幅更達3%以上，被動元件信昌電也漲4.1%。

法人表示，近期買盤較為青睞的族群在漲價概念股，包括被動元件、記憶體等，其次就是在5G相關的散熱、銅箔基板與半導體個股。由於盤面的氛圍仍有利於中小型股攻擊，故短線操作策略以技術面優先，可鎖定有量有價的個股進行短打。

台積電台塑化

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