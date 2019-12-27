被動元件漲勢亮 投信12月搶買這幾檔

台股站上萬二，且持續往上推升不斷挑戰29年來的新高，在類股輪動下，具有旺季需求加上5G題材的推波助瀾，被動元件股成為法人青睞標的，統計12月以來，華新科獲得三大法人同步買超，合計買超26.082張，本月股價漲幅22.65%(截至12/26)，奇力新也是三大法人齊買股。

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）吹起漲價風，市場傳出受惠於終端客戶農曆年前拉貨潮，拉升對MLCC的需求，中國大陸通路商針對國巨、華新科等常用規格MLCC調漲5~10%，且預期明年首季的漲幅將更大；法人看好，國巨、華新科將全力提高產能利用率以滿足客戶訂單需求，進一步推升營運的表現。

台股大盤近期呈現高檔整理，類股輪動明顯，漲價加上5G題材，讓被動元件成為法人關注的標的，12月來表現亮眼，統計12月投信買超集中在華新科、奇力新、信昌電、國巨等4檔個股；外資買超較多的則是華新科、奇力新、凱美、興勤、信昌電、立隆電等。

華新科、奇力新、信昌電獲得三大法人同步買超；國巨則是出現土洋對作的情況，投信及自營商買超，但外資賣超，合計三大法人12月來賣超國巨2,510張；在12月的股價表現上，統計至12月26日漲幅逾1成的有7檔，以華容漲幅51.92%最高、奇力新、華新科、國巨漲幅逾2成，大毅、禾伸堂漲幅逾1成。

群益長安基金經理人王耀龍指出，時序步入歐美長假期間，整體市場交投較為清淡，長假前結帳賣壓為負面因素，但財報空窗期間、市場對於明年展望具題材與成長空間個股有調升評價空間，故預期個股表現將明顯優於大盤指數表現。

台股投資上，總統大選行情持續火熱，半導體產業復甦帶動下，記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業也傳出谷底翻揚的好消息，選股上，市場資金往2020年的趨勢股、低基期有轉機類股前進。

王耀龍表示，台積電高階製程持望暢旺，伺服器產業回溫，明年資料中心需求也恢復成長，相關供應鏈將受惠。產業方面看好半導體、記憶體、被動元件、面板、資料中心、server等類股表現。

台新投顧副總黃文清表示，被動元件主要受惠於旺季需求及5G題材，預期短多仍可持續，但在漲多下，後續要回過頭來檢視基本面的表現。

華南投顧董事長儲祥生表示，被動元件在市場營造出缺貨的氣氛下，帶動類股的漲勢，但是否追高則是要謹慎看待，同樣也是要檢視基本面的表現。