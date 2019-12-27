杰力股價續漲 寫下波段新高

杰力（5299）股價在12月中旬時，見到波段低點105.5元，短線跌破布林軌道下緣之後，隔（16）日帶量拉出一根長紅K棒，股價並重新回到布林軌道上下緣之間，技術指標顯示股價將展開一波反彈，近二周以來該股先是站回布林軌道中線，今日該股持續上漲，今日不僅重新挑戰季線關卡，盤中股價高點來到119元，寫下本波段新高。

今年下半年以來，CPU供貨雖然仍未能滿足市場需求，不過，相對去年下半年以來的緊俏情況已逐漸紓緩，因此，市場法人認為，在PC及高階的筆記型電腦可望拉高在第四季出貨表現下，預期台股的MOSFET廠，包括杰力等MOSFET廠，第四季營運將持續看旺。