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虎航函館飛台灣上演「大怒神」！空服員被拋飛

交易員為何不自己操盤過活？ 內行網友揭2大關鍵

2019-12-26 15:00聯合新聞網 綜合報導

2019年算是台股相當順遂的一年。圖/ingimage
2019年算是台股相當順遂的一年。圖/ingimage
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2019年不僅國際股市表現亮眼，台股市值也創下新高，買賣交投熱絡，近日台股加權指數更突破12000點大關，讓股市相關話題討論度飆升。對於在股市中扮演重要角色的交易員，有一名網友就在社群網站上發問，究竟股市交易員的工作到底是什麼？若是真的這麼厲害，那交易員為何不靠操盤維生就好，還要應徵交易員的工作？有專業網友就指出解答，原來內線資訊、龐大資金才是股市操盤的關鍵。

一名網友在PTT上發文表示，自己對「交易員」的工作有點疑惑，認為假如這個工作真的很看重股市操盤的能力，那有本事前去求職的人為何不自己靠操盤維生就好，還要去應徵工作？此外，若是一般新人沒有什麼股市交易的經驗，那公司又為什麼會聘請他們呢？此文一出，引起廣大網友熱烈討論。

針對這個問題，有網友就直言，「沒有公司名片，上市公司主管會讓你去拜訪嗎」、「內線的來源也差很多」，網友也提及「操盤手用自己的錢，交易員用別人的錢」，且交易員沒有必勝，也有輸錢可能，笑稱「沒看過交易員把整間公司操作到畢業嗎？」有網友點出2大關鍵，認為一項是「內部資訊的多寡」、另一項則是「資金問題」，網友就說到「如果他本金只有幾萬元，再厲害也是要累積很久」。

有一位專業網友更提出6項精闢分析，指出操作股票交易時，「策略需要龐大資本才能組合」，像是ETF拆解套利、貨幣債券操作等，雖有穩定的報酬率，但若是沒有一定的財力，實際的獲利金額也很有限。且系統設備維護需要高額費用，尤其是高頻交易的固定維持費用相當驚人，非人人都能達到此經濟規模。這位網友也提及，每個人個性、策略都可能有缺陷，可以當個「好螺絲釘」，但全盤負責的風險相對大很多。

針對交易員新人的問題，他也表示：「因為台灣所得稅制與經濟規模的關係，相當於不鼓勵高收入者領薪水，業界資金規模也沒大到讓人離不開」，所以才必須要持續找新血培養，專業理性的分析大獲其他網友讚賞。

有網友在PTT上對交易員提出疑問。圖/PTT
有網友在PTT上對交易員提出疑問。圖/PTT
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有內行網友針對此問題提出6項精闢分析。圖/PTT
有內行網友針對此問題提出6項精闢分析。圖/PTT
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