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你有買嗎？ 2019最會漲的十大ETF全出列

2019-12-26 13:21經濟日報 記者趙于萱／即時報導

2019年全球資產高漲，投資人布局台股掛牌ETF，有機會賺進不錯財富。統計今年最會漲的十大ETF中，不意外由槓桿型的正2 ETF包辦；若以原型ETF觀察，由台灣電子股比下美股；至於債券ETF，公司債漲幅最大，最佳的報酬率逼近30%。

今年台股剩下不到四個交易日，本報提前彙整「2019年最會漲的ETF龍虎榜」，投資人可看看今年有沒有買到相關ETF，並為2020年做準備。

統計到25日止，受惠全球市場大漲，今年放大資產波動的槓桿型ETF最風光，包下國內百餘檔ETF的十大漲幅排名！

當中，原先陸股首季飆漲，一度帶動陸股正2 ETF長居漲幅前三，但下半年美股奮起，特別是科技股踩油門，富邦NASDAQ正2（00670L）後來居上，目前已以77%的漲幅稱霸第一，其次才是元大滬深300正2、國泰中國A50正2、富邦上証正2三檔人氣陸股槓桿ETF，位列第二到四。

同樣是科技重鎮的加權指數今年漲23%，報酬指數更飆漲29%，大量買入台積電的台灣50相關之元大台灣50正2，以71.45%的報酬率排第五，氣勢並不輸海外指數。

再來是原油相關指數，今年西德州輕原油價格漲幅比布蘭特原油還高，但台股中以華頓S&P布蘭特正2上漲68.61%領先，亦為所有ETF報酬率第六；七到九名則再見台股類的國泰臺灣加權正2、群益臺灣加權正2和富邦臺灣加權正2，第十名是連動美國標普500指數的元大S&P 500正2翻漲63%。

若以原型ETF觀察，台股相關ETF拿下十強中的六席最優，而且最會漲的富邦科技飆出高達50%漲幅。

先前提到，元大台灣50正2因台灣50指數有更大的部位曝險在台積電，因此漲勢領先；富邦科技追蹤「台灣資訊科技指數」，投資台積電比例將近七成，也是其勝出關鍵。

相對地，連結電子股指數的元大電子、因台積電比重僅36%，以42.1%報酬率排第三。另中間穿插第二的富邦深100，是大陸中小股ETF，報酬率有44.7%，較其他漲幅不及三成的陸股指數大幅領先。

四到六名也是中小股相關ETF，包括富邦臺灣中小（台股）、群益深中小+R（陸股）和元大富櫃50（台股），再來是以美元交易的國泰中國A50+U、科技股的統一FANG+、台股中大型股的元大MSCI台灣、以及國泰臺韓科技等。

至於債券ETF，波動度雖不比非債券資產，但下半年公債、公司債一度大漲，也使多數債券ETF繳出不錯成績。

第一名是以「穩」為訴求的群益15年IG電信債、報酬率有28.33%，其次全球投資級債的富邦全球投等債漲27.14%，群益10年IG金融債以26.44%排第三。另外五到十名，還有新興債、原油相關的能源債等ETF上榜。

註：統計非債券類ETF。資料來源：CMoney
註：統計非債券類ETF。資料來源：CMoney
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註：統計所有掛牌ETF。資料來源：CMoney
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註：統計債券原型ETF，債券槓反ETF計入所有類（含槓反ETF）。資料來源：CM...
註：統計債券原型ETF，債券槓反ETF計入所有類（含槓反ETF）。資料來源：CMoney
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ETF台股富邦

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