股王發光 台股力守12,000關卡

美股休市，亞洲股市今（26）日漲跌互見，台股力拚12,000關卡有守，權值股中大立光（3008）、聯發科引領多方信心，台積電表現平盤震盪，而鴻海、塑化類股等呈現小跌；盤面上，低價股較為活潑，其中LED類股群起走揚。

觀察今日亞洲股市表現，其中，日股、台股、上證、深證指數走揚，漲幅約在0.1~0.5%間；而韓股盤中在平盤附近震盪，表現較為溫吞，港股則一路壓在平盤之下，跌幅約0.1%，力拚翻紅。

權值股中，受惠利多消息帶動，股王大立光在休息幾天，股價回測10日線後，今日開啟漲勢，盤中上漲超過1%，為因應政府政策，將將根據境外資金匯回專法，預計把3.65億美元（約台幣111億元）資金匯回台灣，資金將用於投資興建土地廠房及設備等，且為這十年來首度匯回境外資金。

LED族群受惠利多消息帶動，晶電擬與大陸LED顯示器大廠利亞德集團、無錫市梁溪區共同簽署三方合作協定，將成立合資公司，打造全球首座Micro LED顯示產品量產基地，帶動晶電今日股價大漲8%，激勵同族群的隆達、億光等走揚，漲幅皆超過6%。

另外，散熱股也再發動攻勢，由超眾領軍，健策、雙鴻、泰碩與奇鋐等股走揚，受惠5G智慧手機散熱需求，法人看好族群後續表現。

統一投顧指出，川普與習進平即將簽署美中貿易第一階段協議，資本市場利多持續。考量台股技術面多頭排列，且外資休假造就中小型股及作帳行情發酵，加上台股12月至隔年第1季具有易漲難跌特性，故不預設指數高點，建議積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。