台股漲外資全賺走？謝金河：這幾家外資持股不到20%

台股站上「萬二」大關，台積電（2330）也曾飆上345元天價，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，「這次上漲，有人說都被外資賺走，用來說台股大漲都靠台積電，這個說法也對」；但今年像家登、雙鴻、聯茂、宏捷科等這些大漲股，外資持股比率都在20%以下，「股市有1,700多家公司，漲幅都不同，大家要怎麼說都可以」。

謝金河以「政黨鬥爭，大家都一樣！」為題發文，他指出，這兩天CNBC針對美國百萬美元的富豪，調查他們對明年經濟的看法，結果38%的人認為2020年的經濟仍然會維持強勁成長，39%的人認為會走弱，雙方看好看壞勢均力敵，其中有54%的人認為S&P500指數明年可以再上升5%。但是，若把政黨屬性歸納一下，又可發現民主，共和兩黨看法非常對立。

有62%的民主黨人看壞明年的美國經濟，看不好的共和黨人只有19%，對美股看法也很兩極，民主黨人有43%認為明年美股會下跌，共和黨看壞的只有15%。

謝金河認為，這個情況很像台灣，支持國民黨的這一邊，不斷唱衰台灣經濟，執政黨則告訴老百姓經濟逐漸好起來。不同的政黨看經濟，大家都看到不同的面相。

謝金河強調，經濟有人看好，有人看壞，這十分正常，就像股市永遠有多頭，也有空頭，這是很正常的現象。最近國民黨說台灣經濟成長率，近三年平均值，台灣在四小龍殿後，三年平均台灣是最後一名，但謝金河表示，「今年台灣一定可以拿冠軍，台灣蹲了30年，現在才正要爬起來，若用歷史舊資料把台灣說得一無是處，也對。但是重要的是能夠看到明天，後天的台灣」。

謝金河指出，「這次股市上漲，也有人說都被外資賺走，這用來說台股大漲都靠台積電，這個說法也對」。但今年像家登股價大漲，外資持股只有4.78%，雙鴻，聯茂，宏捷科等這些大漲的個股，外資持股比率都在20%以下；謝金河說，「股市有1,700多家公司，每家的漲幅都不同，大家要怎麼說都可以」。