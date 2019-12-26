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低價股活潑 台股開盤小漲10.25點

2019-12-26 09:22經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美股休市，亞洲股市今（26）日韓、日股走揚，台股也以上漲10.25點，開在12,018.38點。早盤台積電（2330）平盤震盪，大立光與聯發科漲幅約1%，盤面上低價股較為活潑，其中，LED類股群起走揚，隆達晶電與億光等漲幅逾4%。

統一投顧指出，川普與習進平即將簽署美中貿易第一階段協議，資本市場利多持續。考量台股技術面多頭排列，且外資休假造就中小型股及作帳行情發酵，加上台股12月至隔年第1季具有易漲難跌特性，故不預設指數高點，建議積極布局持續作多。

在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股台積電網通晶電隆達中小型股大立光

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