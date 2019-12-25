0056人氣大增 距「填息價」差不到0.7%

全球搶收益，據統計，訴求高股息的ETF規模在過去13年激增21倍，總規模已達2,253億美元，台灣搭上此潮流，高股息代表的「元大高股息ETF」（0056）也在今年大幅成長；法人並看好此趨勢延燒，將為台灣ETF市場未來十年的主流。

近年全球債券殖利率直落，股息殖利率穩定成長，帶動資金蜂擁股市「搶收益」。彭博最新統計，全球高股息ETF規模來到2,253億美元，較2006年首次突破100億美元的規模，整整增加21倍之多。

台灣ETF也搭上熱潮，較具知名度的元大高股息自2007年成立時，規模僅35億元，到今年11月底，規模破309億元，增幅達到八倍，另外，具股息機制的元大台灣50、富邦台50、元大臺灣ESG永續、富邦公司治理等，總規模也突破千億元，已為台股ETF重要支柱。

元大投信董事長劉宗聖指出，高股息ETF在台灣蓬勃，也帶動相關ETF受益人激增，以元大高股息來說，總受益人破17萬人，為史上第一；ETF總受益人也已有91萬人，預料最快今年底、最慢明年初，整體人數破百萬大關。

元大投信今（25）日舉辦元大高股息12周年暨台灣成為亞洲創新ETF研發中心典禮，金管會證期局局長王詠心、富時羅素亞太區副主管林瑩慧、劉宗聖及元大投信總經理黃昭棠等共同出席。

劉宗聖表示，12年前，元大投信與其他投信共同爭取台灣高股息指數，沒有想到高股息ETF受到歡迎，但12年來，印證高股息在台股投資是不錯的方法，今年高齡人口驅動台灣社會轉型，更帶動高股息ETF出現引爆點。

元大高股息自成立以來，平均配息率有4-6%，今年台股高漲，該ETF殖利率也有6.2%，而且每年除息都填息；今日ETF以28.83元作收，距10月底除息前的29.03元，只差不到0.7%。

元大台灣50等股息型ETF，亦普遍繳出填息佳績，目前市面上，還有ESG等主題式的ETF，提供多元選擇。