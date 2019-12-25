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台股再演尾盤秀收漲31.75點 三大法人買超31.68億

2019-12-25 15:10經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今天又見急拉尾盤，，終場上漲31.75點，收在12,008.13點，以內資為...
台股今天又見急拉尾盤，，終場上漲31.75點，收在12,008.13點，以內資為主的櫃買今日則表現較強，開高走揚撐高，創去年8月中以來新高。 聯合報系資料照片
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台股今(25)日開小紅震盪，在權王台積電（2330）、聯發科、股王大立光等領軍下，午盤13時過後再上演拉尾盤戲碼，指數一度衝高至12,032.37點，可惜台積電股價遭到壓抑，連帶壓縮大盤漲點縮小，終場以12,008.13點作收，上漲31.75點，成交量906.93億元，驚險守住12,000點關卡；三大法人買超31.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超6.28億元，投信買超3.73億元，自營商買超（合計）21.67億元，其中自營商（自行買賣）買超18.11億元，自營商（避險）買超3.55億元。

台股今日11,978.94點開出，盤中在台積電、聯發科、大立光等股帶動下呈現小漲，但在外資放假下，量能明顯萎縮，指數在平盤附近整理，盤中強勢族群包括被動元件股國巨、華新科續漲，矽晶圓相對強勢，鴻海集團台揚強鎖漲停，建漢、亞太電也是上漲攻勢。

隨著台積電股價在近13時發動攻勢，往上拉升至334.5元，指數也同步往上拉升，一度衝達12,032.37點，可惜尾盤台積電漲勢收縮，僅上漲1元，收在333元，指數也遭到壓抑，收在12,008.13點，漲幅0.27%。

台積電自營商外資三大法人

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