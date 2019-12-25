神秘買盤湧入尾盤急拉 台股上漲31點收12,008

圖／台股示意圖。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 美股收盤漲跌互見，那斯達克與費半指數收盤續創歷史新高，而台股今（25）日以小高點開出後，在台積電（2330）、聯發科、大立光等帶動下，早盤一度攻擊12,000點關卡，惟外資放假成交量能萎縮，權值股後繼無力，台積電更進一步翻黑小跌，壓抑指數至平盤上下震盪，不過13時過後又見大量買盤湧入急拉，台積電再度翻紅、聯發科漲勢擴大，推升盤勢回穩，終場指數上漲31.75點、漲幅0.27%，以12,008.13點作收，成交量906.92億元，守穩12,000點整數關卡。

美股區間震盪，受到平安夜美股提前收盤，整體市場交易清淡，多於平盤附近區間整理，其中尖牙股與銀行股表現平淡，不過AMD股價強勢持續引領半導體股走揚，帶動那斯達克與費半指數收盤續創歷史新高，終場四大指數漲跌互見。

今日亞洲主要股市多呈現震盪，日、韓、港股皆開低震盪走低，其中又以韓股走跌0.6%最為弱勢，陸股開低震盪，台股則開高走低在平盤上下震盪。

觀察今日盤中台灣50成分股表現不大，僅國巨續強走揚近2%、聯發科走揚近1%，大立光、中華電、統一、台達電、中鋼、和泰車、聯電、可成、遠傳、光寶科、豐泰與南亞科等皆呈現小漲，其餘則多處於平盤或小跌。

而盤面上資金持續匯集在低基期的群族，包括被動元件今日持續維持多頭格局，奇力新走揚逾8%，信昌電走揚逾6％，興勤、華新科、今展科也有逾2%的漲幅;生醫族群的明達醫今日掛牌上櫃，漲幅近四成，蜜月行情甜，達爾膚則挾帶高殖利率題材一舉亮燈漲停，浩鼎、環瑞醫、慕康生醫等也都有逾3%的漲勢;遊戲族群喜迎旺季，今日也群起上攻，包括網龍、歐買尬走揚近6%，大宇資、傳奇走揚逾3%，橘子走揚逾2%等等。

台股本周走勢戲劇化，尾盤都會見大量買盤拉抬或摜壓指數。今日午盤見大量買單進場拉抬後，尾盤買單持續湧入華新科、國巨、亞光、華邦電、旺宏等，台積電、欣興、友達、群創與彩晶雖也有千張買單，不過多屬於內盤成交，壓抑尾盤指數略為收斂漲勢。

台新投顧副總黃文清指出，適逢聖誕節外資休假，加權指數持續量縮，後續看有沒有特別的國際市場訊息可望進一步激勵指數表現。