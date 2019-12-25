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《妖風》襲來：全球民主危機與美中關係的典範轉移

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又見拉尾盤 台股攻克萬二關卡

2019-12-25 13:27經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台股今（25）日以小漲開出後，在台積電（2330）、聯發科與大立光等帶動下指數小漲，一度挑戰萬二關卡，惟外資休假量能萎縮，台積電盤中翻黑，壓抑指數至平盤上下震盪，不過13時過後又見大量買盤湧入急拉，台積電再度翻紅、聯發科漲勢擴大，推升盤勢回穩，指數攻克萬二關卡及5日均線。

台積電聯發科台股

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