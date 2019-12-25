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美股漲跌互見 台股開盤小漲2.56點挑戰萬二關卡

2019-12-25 09:19經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台股開盤小漲2.56點挑戰萬二關卡。報系資料照
台股開盤小漲2.56點挑戰萬二關卡。報系資料照
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美股收盤漲跌互見，那斯達克與費半指數收盤續創歷史新高，而台股今（25）日開盤上漲2.56點、以11,978.94點開出後，在台積電（2330）、聯發科與大立光等帶動下指數小漲，挑戰站穩「萬二」關卡及5日均線。

美股區間震盪，受到平安夜美股提前收盤，整體市場交易清淡，多於平盤附近區間整理，其中尖牙股與銀行股表現平淡、尾盤漲跌互見，不過AMD股價強勢持續引領半導體股走揚，帶動那斯達克與費半指數收盤續創歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌36.07點，或0.12%，收在28,515點；標普500指數下跌0.63點，或0.01%，收在3,223.38點；那斯達克指數上漲7.23點，或0.08%，收在8,952.88點；費半指數上漲5.07點，或0.27%，收在1,862.19點。

籌碼面部分，三大法人合計賣超0.47億元。其中外資買超7.32億元，投信賣超7.12億元，自營商賣超0.68億元。資券變化方面，融資減0.21億元，融資餘額為1,433億元，融券減1.37萬張，融券餘額為61.5萬張。外資台指期部位，多單減碼3,575口，淨多單部位37,093口。

統一投顧指出，近期台股受到外資休期影響，成交量能縮減，使指數陷入狹幅震盪；但考量內資持續接棒演出，且台股技術面多頭排列，搭配年底集團作帳行情，故不預設指數高點，建議積極布局持續作多。

在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股美股那斯達克

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