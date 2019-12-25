華爾街日報：2大助力 台股邁向30年高峰

台股正逼向暌違近30年的歷史高峰。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股正逼向暌違近三十年的歷史高峰，華爾街日報分析，投資人仍信心滿滿，主要是全球半導體業已開始復甦，而美國總統川普在科技領域與中國大陸對立，台灣也坐收漁利。

近期台股震盪，但指數力守高檔。昨日尾盤賣壓湧現，終場下跌四十五點，以一一九七六點收市，但本波上漲以來，價漲量增、價跌量縮的多頭不變，指數穩守「萬一」關卡。

摩根大通發布二○二○年新興市場策略指出，台股有望以一萬一千點「萬一」為底，高點挑戰一萬三千點之上，成為摩根士丹利之後、第二家喊上「萬三」的外資；加上群益、凱基兩大投顧，共有四家機構都喊大盤上攻一萬三千點。

台灣加權股價指數今年以來已上漲百分之二十四，距一九九○年創下的歷史新高只差百分之四。當年台股創下歷史新高後，因資產泡沫幻滅，隨後崩跌百分之八十。不過，台股這次韌性十足，倒是也得提防市場已充分反映利多。台積電今年已上漲百分之四十八，智慧手機晶片供應商聯發科更大漲近一倍。

華爾街日報分析台股看漲原因。首先，iPhone銷售成績優於預期，在大陸消費者帶動下，明年對５Ｇ智慧手機的需求也可能上揚。美中貿易戰大陸業者避免採用美國製零組件，也間接拉抬台廠。華為會讓旗下海思半導體自行設計更多晶片，也將委由台積電或其他台灣代工業者生產。與高通競爭的聯發科也會接到更多訂單。

市場已普遍反映這些利多。分析師預料台積電和聯發科明年獲利各成長百分之二十五和百分之四十，台灣加權股價指數按預估獲利計算的本益比已超過十七倍，是至少十年來的最高水準。