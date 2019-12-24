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ABC-KY今送件 申請上市

2019-12-24 19:26經濟日報 記者陳書璿／即時報導

瑞磁生技ABC-KY(6598)今(24)日以科技事業送件申請上市。瑞磁生技表示，公司繼去年底取得17項腸炎/腹瀉體外診斷試劑與檢測儀器上市許可，今日再宣布取得美國FDA呼吸道(RPP) 20項體外診斷試劑 (IVD)上市許可。

瑞磁的RPP診斷試劑採用分子檢測的方式，精準的找出與鑑別常見引起呼吸道感染的細菌與病毒，包括A型流行性感冒病毒、B型流行性感冒病毒、呼吸道融合病毒、人類間質肺炎病毒(A型、B型)、副流行性感冒病毒、腺病毒、鼻病毒、腸病毒、冠狀病毒、百日咳桿菌、肺炎黴漿菌、肺炎披衣菌。每項病原體檢測均達到美國FDA要求的準確度、靈敏度、與重複性。

傳染病分子檢測在全球有70億美金的市場，呼吸道感染是最大宗的傳染病。瑞磁的RPP搭配自動化分子診斷儀器MDx3000，每次上機僅需要10分鐘的操作，就可以在4小時內檢測94個呼吸道病人檢體，每個檢體可做20種病原體檢測，是市場上最高的檢測效率，更可以讓呼吸道檢體與腸炎檢體同時上機檢測，充分利用每單位檢測時間。 

瑞磁更大的利基在於，提供大型醫院與大型檢驗中心以症狀分類檢測(syndromic panel)，而非猜測病原的方案。瑞磁表示，該項服務就像自助餐的菜單選擇，囊括所有常見的檢測項目，讓醫師為每位患者彈性勾選，然後將所有檢體一次上機，分別進行不同檢測及產出報告。使院方安排檢測項目更加便利，因應保險給付項目的浮動更加靈活。

瑞磁生技的創辦人暨執行長何重人博士表示，精準醫療最需要的就是明確的診斷，而常用的細菌培養需要3到5天才能了解到底是什麼病原引起感染，透過瑞磁的分子檢測產品利用多重DNA-PCR技術，可一次同時檢測幾十種可疑的病原體。他表示，對於第二項多元分子診斷試劑通過美國FDA感到非常興奮，完全命中大型醫院在流感高峰期，患者檢體過多，苦無多元分子進行大量快速檢測的痛點。”

生技

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