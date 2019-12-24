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達爾膚擬提撥資本公積配發現金10元 殖利率15.15％

2019-12-24 18:19經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

達爾膚 (6523) 今(24)日董會通過以資本公積發放現金每股10元，以收盤價66元計算，現金殖利率約15.15％。

董事長吳奕叡表示，自上櫃以來每年都保持穩定的獲利成果，平均每年股利配發率都超過8成以上，從近三年公司來自營業活動的淨現金流入來看，分別為0.93億元(2017年)、1.2億元(2018年)、1.23億元(2019年前三季)，加上帳上現金及定期存款約15億元，現金流量充足穩定。

他指出，目前仍持續積極擴大在兩岸美容保養市場的占有率，營運規模可望持續放大，並且將實質營運成果回饋給全體員工、股東與所有利害關係人；考量資金充沛且財務體質健全，經董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，目前規劃明年2月28日召開臨時股東會討論配息案，最快明年第1季就可配發現金。

吳奕叡說，達爾膚向來以專業皮膚科醫師及強大研究團隊為品牌基礎，未來仍持續秉持以「高效能、低敏感」研發精神，明年將推出全新高端醫美保養系列，加上全新品牌代言人的加入及精準品牌行銷策略的落實，帶動整體通路銷售力道增溫，將有助整體營運，挹注新一波的成長動能。

展望未來，將持續擴大於美容保養市場業務的布局，推進整體營運，在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要三加三的銷售通路。

在今年11月完成大陸子公司重組，雖依照國際財務報導準則會計處理改採權益法認列投資損益，大陸子公司營收將不併入合併營收中，但並不影響整體損益，目前達爾膚積極與全新的北京團隊調整在大陸市場通路的經營模式，持續聚焦重要線上電商平台，除了重心以阿里巴巴集團包含天貓、淘寶及跨境，推展京東等為主的大型電商平台通路，也持續開發小紅書、拚多多等具有潛力之新興通路，同時深化實體通路的區域型經銷商，進駐更多美妝零售店。

達爾膚股東會

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