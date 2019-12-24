台積電回檔 權證押寶買盤進場

台股今（24）日隨外資進入年底長假去，大盤量能明顯萎縮下，指數反彈無力，盤面雖有中小型股撐腰，但整體買氣仍嫌不足，終場加權指數下跌45點，收11,976點；隨現貨市場回跌，權證市場也見量縮跡象，其中，台積電（2330）下跌，押寶買盤進場，所連結的台積電永豐95購02（051133）為最熱門的權證。

台股在12月18日創下30年來新高12,125點後，受到即將進入耶誕和新年連假影響，外資進出動能萎縮，導致市場人氣渙散，指數呈現高檔區間來回游走，所幸日前技術面連續兩個跳空缺口，至今皆尚未被回補，顯示台股仍處於強勢整理階段。

權證市場方面，隨現貨市場回測下檔支撐，權證市場人氣也跟著退潮，整體市場量能略減為25.43億元，占大盤比重為1.94%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為22.76億元，認售權證成交金額為2.67億元，認購權證成交金額占總成交金額89.48%；認購、認售比值為8.5倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電永豐95購02，成交金額為855萬元；認售排名第一的是連結鴻海的鴻海群益95售12（05435P），成交金額為509萬元。

其中值得注意的是，受國際股市震盪影響，認購、認售比值雖仍大於1，但短線出現投資氣氛降溫的跡象；分析師認為，目前盤面正值耶誕至元旦假期，過往經驗，這段期間外資買盤力道會降溫，指數在缺少外資買盤支撐下，整體盤勢的上攻量能不足，目前短期均量也出現下彎，且日KD技術指標轉弱，顯示短線震盪整理的機率較大。