多檔權值股尾盤遭摜壓 台股失守萬二下跌45點收11,976

台股終場以11,976.38點作收，下跌45.85點、跌幅0.38%，成交量1,032.27億元。報系資料照 分享 facebook

中國釋放降稅利多，美股四大指數續創史高，台股今（24）日以小高點開出後，由於外資放假，多頭買盤力道不強，加上受制於12月20日帶量收黑K的壓力，盤中最高僅至12,027點，並多在平盤上下狹幅震盪，惟午盤過後賣壓相繼出籠，使得指數跌破12,000關卡，尾盤又見大量賣壓摜壓台積電（2330）與鴻海等重量級權值股，使得指數終場以11,976.38點作收，下跌45.85點、跌幅0.38%，成交量1,032.27億元。

美股開高走高，盤勢延續上周美中協議樂觀氣氛，加上中國政府釋放利多，宣布明年元旦起調降859項商品關稅，將低於最惠國稅率，蘋果、波音表現強勢推升道指上揚，AMD引領半導體類股走高，四大指數收盤續創歷史新高。

亞洲主要股市今日跌多漲少，其中韓股開低震盪走低，盤中走跌0.5%表現最為弱勢，台、日、港股則開高震盪翻黑小跌。

今日台灣50成分股盤中表現，僅國巨走揚逾3%，大立光、南亞科走揚逾1%，聯電、廣達、台塑化、和碩、統一、玉山金呈現小漲，其餘表現皆為疲弱。

盤面上以落後補漲族群較有表現，包括被動元件華新科走揚逾9％，禾伸堂走揚逾6%，信昌電、大毅走揚逾4%，金展科、蜜望實、興勤、奇力新等也有逾3%的漲勢。

特斯拉從中資獲約14億美元融資，計畫用於上海超級工廠，未來營運資金無虞，激勵特斯周一股價大漲至每股419.22美元，帶動相關概念股今日漲勢，包括和大走揚逾3%，貿聯-KY也同步走強。

不過台股近兩日最後一盤交易皆爆出大量，先是昨日尾盤買盤進場強拉台積電，推升指數強守萬二關卡，而今日最後一盤多空交爆近百億的成交量，台灣50成分股中，包括聯電、鴻海、國巨、台積電、開發金、台新金、新光金、第一金與和碩等，尾盤被千張賣單被摜低，而奇力新、亞光、欣興與精材則有千張以上買盤拉抬，華新更冒出12,770張買盤拉高。

日盛投顧總經理鐘國忠指出，由於外資進入耶誕及新年假期，使交投清淡，今日台股在「萬二」附近橫盤整理。

由於明日為W4周小台選擇權結算日，結算過後下半周要留意因靠近年度封關，市場人士有可能有資金需求，使指數承壓。

整體而言，由於交易量降溫，短期來看，12月20日的帶量黑K不易消化，不過預期下檔12月11日跳空缺口約11,700點具有強勁支撐。