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MLCC漲聲響起 華新科攻波段高領軍被動元件走揚

2019-12-24 12:17經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

被動元件MLCC（積層陶瓷電容）漲聲響起，激勵華新科(2492)、國巨、奇力新漲勢，華新科今（24）日漲勢突出，股價開高走高突破200元關卡，一度拉升至208.5元，盤中漲幅逾8.66%，被動元件股漲勢整齊，成為多頭重要指標。

市場傳出，在客戶年前拉貨下，MLCC需求轉為常態性增單，現貨商也出現「囤貨」，中國大陸通路商調高常用規格MLCC價格5~10%，明年第1季漲幅可能更大，法人看好國巨、華新科營運將受惠。

MLCC價格趨穩，外資預估明年第1季的供應仍持續吃緊，推升價格可望再上漲5~10%，亞系外資喊買全球前三大MLCC製造商國巨，目標價上看500元。

台灣主要MLCC廠商包括國巨、華新科、禾伸堂，MLCC價格看漲，相關廠商將可受惠，吸引法人買盤進場，投信12月以來持續買超華新科，但漲幅相對落後於國巨，今日漲幅擴大，早盤以195元開高後走高，攻上200元，一度拉升至208.5元，盤中漲幅8.66%。

國巨開高，以390元開出，一度拉升至397元，盤中漲幅3.13%；禾伸堂盤中漲幅5.63%，奇力新盤中漲幅2.19%，大毅、興勤、凱美、立隆電、信昌電、蜜望實等漲幅逾2~4%，華容一度亮燈攻上漲停8.97元，被動元件股漲勢整齊。

華新科國巨被動元件

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