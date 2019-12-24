環球晶12吋產品接單旺 明年營運回春

矽晶圓廠環球晶（6488）董座徐秀蘭表示，本來預估矽晶圓提前到本季就已復甦，徐秀蘭進一步透露，這幾個月接單轉強，情況比預期好，好幾個廠區都已超過年度計畫，自家12吋廠幾乎都滿載，反應在明年的營運表現上，預期明年環球晶營收可望逐季成長，全年營運也將有優於今年表現。。

徐秀蘭表示，本來預估矽晶圓要到2020年第3季才會復甦，但提前到第1季，她指出，幾個月還擔心市況回升的步調，不過，近幾年矽晶圓市況明顯越來越好，包括台積電、英特爾、英飛凌和美光都對明年都滿正面，對擴廠也滿積極的，尤其下半年客戶存貨越來越健康，這些大廠具指標性，也讓環球晶圓對後續感到比較放心。

對於今年營運，徐秀蘭表示，環球晶今年營運與去年相當接近，營收將僅較去年略降1~2%；至於明年，儘管匯率仍存有變數，不過，全年營運展望正面。徐秀蘭預期，明年第1季有機會比今年第4季好，環球晶營運將於今年第4季及明年第1季落底，明年業績可望逐季成長，整體表現將比今年好。

徐秀蘭看好5G可望帶動大幅成長，明年車用電子市場應與今年一樣稍弱，並不預期會大成長，不過，著眼未來電動車內含半導體容量將大增，環球晶仍將持續積極投入碳化矽等相關研發。

在接單表現上，徐秀蘭則是透露，自家的日、韓、台12吋廠都滿載，此外，進一步觀察12吋的EPI最滿，已經爆單，供不應求，價格上漲只是時間早晚，一般的12吋也滿，而手上還有部分庫存水位的記憶體客戶，也開始回補矽晶圓存貨，至於8吋部分，也在進步中。