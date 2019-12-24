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當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

5G商機旺 市場看好精測業績明年成長

2019-12-24 11:44經濟日報 記者張瑞益／即時報導

精測（6510）今年下半年營運明顯較上半年回穩，目前以產業市況及在手訂單情況來看，不僅第4季可望維持高檔營運表現，市場法人也看好該公司在陸續拿下高通及聯發科的5G訂單之後，市場看好該公司明年營運在營收及獲利均有機會挑戰歷史新高。

精測是台積電5奈米量產最為關鍵的晶圓測試板和探針卡解決方案大廠，精測的5G測試解決方案，可同時支援Sub-6和mmWave（毫米波）兩種規格，因而是蘋果和海思二大廠推出5G手機和基地台網通處理器的主要指定測試方案供應商，在二大廠明年同步放量，精測營收可望逐季成長，全年合併營收也將有雙位數增幅，再創歷史高峰。

外資法人機構仍看好精測在5G測試方案取得重要手機廠和手機晶片廠大單，且切入垂直探針卡也有重大突破，明年重回強勁成長軌道，近日外資法人出具報告力挺，給予買進評等，且目標價由原預估的1,090元，調升至1,270元。

此外，國內投顧法人也看好精測將受惠5G發展的程度提升，近期盛傳已有採用5奈米的5G手機AP產品進入量產，明年第1季起進一步放量，加上精測傳出向顯示卡客戶出貨首款探針卡用PCB，有利其鞏固先進測試地位，均支持評價水準走高。

股價表現上，精測先前創下1,145元的波段新高之後，近期股價呈現短線漲多拉回，不過，近日股價仍維持在月線之上，維持強勢整理，外資法人及投信也均維持買多賣少的偏多操作，近日股價在1,020元至1,055元間，後市有機會重新挑戰前波高點。

精測5G手機廠

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