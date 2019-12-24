親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

投信法人維持買超 聯電盤中股價持穩

2019-12-24 10:48經濟日報 記者張瑞益／即時報導

聯電（2303）股價自10月中旬以來，近三個月的走勢呈現緩步向上、大漲小回的格局，上周該股寫下股價波段新高17.05元之後，近日小幅回檔休息，不過仍維持高檔整理的強勢表現，今（24）日盤中該股持穩，籌碼面上，投信法人則是維持連續買超動作，有利後市股價重回上升軌道。

聯電累計今年前11個月營收為1348.31億元，較去年同期減少3.6%。該公司預期，第4季晶圓出貨量可望增加10%，單季營收表現可望持續向上攀高。

聯電公司預期，第4季產能利用率將趨近九成，晶圓出貨量將增加10%，產品平均售價將持平。市場法人以此推估，聯電第4季營收有機會較上季成長約一成。

聯電營收

延伸閱讀

台灣ADR隨台、美股全漲 台積電漲0.5%

投信法人買盤加持 群聯股價寫波段新高

聯電預算案 董事會過關

全民權證／台積電 押中長天期

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台積「擺尾」 台股譜寫年終行情重返「萬二」大關

2019-12-24 00:33

距歷史新高只差4% 台股仍看漲的幾個理由

2019-12-24 08:54

精測獲利看旺 股價重返千元

2019-12-24 00:23

「綠巨人」看好台股 高喊加碼

2019-12-23 23:41

投顧：搭年終行情 買小不買大

2019-12-23 23:40

標準型MLCC價格上揚 台廠三雄股價走堅

2019-12-24 10:37

精測目標價…上調至1,270元

2019-12-24 00:22

凱基玩權放送 交易抽iPhone

2019-12-23 23:26

五步驟認列 精確財報

2019-12-23 23:23

停止交易股融資券餘額 揭露

2019-12-23 23:23

證交所宣傳逐筆交易 快閃舞蹈吸睛

2019-12-23 23:23

就市論勢／半導體、內需族 優選

2019-12-23 22:41

國泰日股ETF 兩檔將下市

2019-12-23 22:41

七證金機構 捐款助弱勢

2019-12-23 22:40

記憶體五雄 外資喊買

2019-12-23 22:40

生技、風電 內資點火

2019-12-23 22:40

長假高檔震盪 伺機汰弱留強

2019-12-23 15:17

旺季發功 喬山、岱宇有「基」之彈

2019-12-23 14:47

新案大補丸 總太續創高

2019-12-23 14:47

台股拉尾盤 終場漲63.15點收12,022

2019-12-23 14:05

台股開盤上漲10.06點 報11,969.14

2019-12-23 09:30

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-23 09:29

美股收高外資放假 法人估台股量縮震盪

2019-12-23 08:32

就市論勢／蘋概、5G族 有看頭

2019-12-20 23:39

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

記憶體五雄 外資喊買

2019-12-23 22:40

台積電擺尾 傳出神秘買盤進場

2019-12-23 16:29

亞光衝鋒 二線光學齊喊攻

2019-12-23 14:16

「綠巨人」看好台股 高喊加碼

2019-12-23 23:41

台股拉尾盤 終場漲63.15點收12,022

2019-12-23 14:05

深耕G+P變焦鏡頭 亞光嘗手機升格甜頭

2019-12-23 14:47

台積「擺尾」 台股譜寫年終行情重返「萬二」大關

2019-12-24 00:33

又有台股ETF說掰掰！國泰日本正2、反1明年2月4日下市

2019-12-23 15:36

投顧：搭年終行情 買小不買大

2019-12-23 23:40

穩懋四路進擊 法人按讚

2019-12-23 23:21

內資點火 生技、風電族群走強

2019-12-23 18:32

生技、風電 內資點火

2019-12-23 22:40

中石化活化土地 潛利大

2019-12-23 23:24

ETF最前線／台股懼高？黃金、5G、陸股ETF 低基期藏寶

2019-12-23 14:47

年底作帳行情啟動 亞光股價強勢漲停

2019-12-23 12:48

義隆今年業績 衝新高

2019-12-23 23:21

精測獲利看旺 股價重返千元

2019-12-24 00:23

長假高檔震盪 伺機汰弱留強

2019-12-23 15:17

蘋果進軍電競 威剛沾光

2019-12-23 23:21

三星將推新機 供應鏈補

2019-12-23 23:21

中華電攻智慧城市 報捷

2019-12-23 23:21

新案大補丸 總太續創高

2019-12-23 14:47

敦泰告聯詠侵權 遭駁回

2019-12-23 23:21

旺季發功 喬山、岱宇有「基」之彈

2019-12-23 14:47

點亮逐筆交易新制 證交所與101合作跨年煙火

2019-12-23 14:47

Q4接單樂觀 巨路谷底回升

2019-12-23 14:47

淨資產平均值過低 國泰證券兩檔ETF將下市

2019-12-23 18:07

柏承開拓利基應用 台灣IC測試板營收提升

2019-12-23 16:28

全民權證／群創 兩檔強強滾

2019-12-23 23:28

國泰日股ETF 兩檔將下市

2019-12-23 22:41

精測目標價…上調至1,270元

2019-12-24 00:22

柏承利基應用 出貨看升

2019-12-23 23:21

英業達、廣達 四檔靚

2019-12-23 23:28

聯發科、原相 認購火

2019-12-23 23:28

證交所舉辦「逐筆交易聖誕快閃活動」

2019-12-23 12:46

三大法人買超台股20.22億元

2019-12-23 18:08

距歷史新高只差4% 台股仍看漲的幾個理由

2019-12-24 08:54

標準型MLCC價格上揚 台廠三雄股價走堅

2019-12-24 10:37

最牛一輪／亞光帶勁 元大94衝鋒

2019-12-23 23:28

台南 上月賺贏前三季

2019-12-23 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top