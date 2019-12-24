陸降稅利多、美股續創高 台股開高狹幅震盪

中國釋放降稅利多，美股道瓊指數上漲96點，四大指數續創史高，台股今（24）日以小高點12,023.79點開出後，由於多頭買盤力道不強，加上受制於上檔5日均線壓力，指數在平盤上下狹幅震盪。

美股開高走高，早盤延續上周美中協議樂觀氣氛，加上中國政府釋放利多，宣布明年元旦起調降859項商品關稅，將低於最惠國稅率；蘋果、波音表現強勢推升道指上揚，AMD引領半導體類股走高，四大指數收盤續創歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲96.43點，或0.33%，收在28,551點；標普500指數上漲2.79點，或0.08%，收在3,224.01點；那斯達克指數上漲20.69點，或0.23%，收在8,945.64點；費半指數上漲3.25點，或0.17%，收在1,857.12點。

從籌碼面觀察，三大法人昨日合計買超20.2億元。其中外資買超23.2億元，投信買超0.59億元，自營商賣超3.6億元。

資券變化方面，融資減0.21億元，融資餘額為1,433億元，融券減1.37萬張，融券餘額為61.5萬張。外資台指期部位，多單減碼335口，淨多單部位40,668口。

統一投顧指出，美中貿易第一階段協議預計在明年年初簽署，在此之前，資本市場將無重大事件干擾，考量目前台股技術面多頭排列，且籌碼面法人買盤積極，搭配年底集團作帳行情，故不預設指數高點，建議積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。