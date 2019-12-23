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台積電擺尾 傳出神秘買盤進場

2019-12-23 16:29經濟日報 記者趙于萱／即時報導

外資放假去，台股內資當道！今（23）日受外資進出台股動能下滑，大盤高檔震盪，但尾盤在台積電獲「神秘買盤」拉抬，一舉領攻台股重返12,000點並爆出139億元大量，令市場驚奇。傳出救援台積電的資金為官股、壽險等本土大咖，呼應外資年底休假，轉由內資撐起一片天。

今日台積電尾盤大漲，漲元從3.5元拉高到5元，最後一盤交易量達6,856張，引發市場關注；因權王登高一呼，台股也帶量反攻，收12,022.23點、恰好以臨門一腳站上「萬二」大關；「神秘買盤」透過台積電「作價」的說法不脛而走。

市場人士指出，尾盤拉抬台積電的買盤很可能來自本土資金，主要是上周外資調節台積電，官股、壽險相關券商分點積極與外資「對作」，包括官股到20日止，已連五買台積電；國壽、富壽兩大壽險相關的國泰和富邦證券，也買多賣少，累計12月來，官股、富邦及國泰證券均買超台積電千張以上。

另一方面，距明年總統大選也不到1個月，政府基金進場的消息也不絕於耳，使市場紛紛推斷官股為首的買盤布局；尤其，短線台股不斷徘徊「萬二」大關，令市場好奇是否有「護盤」、「作價」之意。

但無論如何，今年台股漲幅突出，創下29年新高，股民荷包已經賺飽；若年終行情再攻，無疑錦上添花。

台積電台股外資

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