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又有台股ETF說掰掰！國泰日本正2、反1明年2月4日下市

2019-12-23 15:36經濟日報 記者趙于萱／即時報導

又有台股ETF宣告清算！證交所表示，國泰投信申請「國泰日本正2」（00658L）、「國泰日本反1」（00659R）終止信託契約獲准，該兩檔ETF將自2020年2月4日起終止上市，呼籲相關投資人留意。

國泰日本正2、國泰日本反1目前規模僅剩3,334萬元、6,085萬元，早已低於法定要求的1億元門檻，國泰投信在難以經營下，決定清算基金，到該兩檔ETF下市後，投信公司仍持續辦理服務事宜。

國泰日本正2和反1 ETF，為國泰投信2016年發行的日股ETF，當時共同發行還有原型的「國泰日經225」，主要瞄準日股投資需求。

從發行以來，日股行情隨全球漲高，國泰日本正2迄今累積報酬率高達93.1%，國泰日經225也有48.4%，但交投熱度難以提升，除槓桿／反向ETF量能雙雙下滑到50張以下，到11月止，槓桿ETF總受益人僅34人，反向ETF雖有334人、但較發行時與年初的400多人減少，均顯示日股關注度偏低。

到目前國泰日本正2、反1 ETF規模皆大幅滑落，尤其國泰日本正2規模僅3,000萬元，是台股掛牌數百檔ETF中規模最小。國泰投信考量原型ETF仍有配置需求，清算交易型的槓桿／反向ETF；而在該兩檔ETF下市後，國泰投信其餘ETF全數在1億元之上。

證交所表示，到12月10日止，國泰日本正2、反1便已達到法定近30個營業日規模不及1億元的清算門檻，在該兩檔ETF終止契約獲准後，明年2月4日將下市。此前投資人欲交易ETF仍可於集中交易市場買賣；有關投資人權益事項可洽國泰投信諮詢。

國泰日本正2掛牌來表現突出，但交投清淡，國泰投信決議將國泰日本正2、反1兩檔ET...
國泰日本正2掛牌來表現突出，但交投清淡，國泰投信決議將國泰日本正2、反1兩檔ETF同步清算。券商軟體
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國泰ETF

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