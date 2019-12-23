長假高檔震盪 伺機汰弱留強

股匯雙升，台幣今日升值，且台股盤中小漲，台積電（2330）盤中走揚，帶動台股早盤觸及12,000關卡，但長假效應使台股成交量能萎縮，盤中台股在12,000點關前附近徘徊，資 金轉向二線族群、生技股等。

上周五（20日）受惠美中熱 線、經濟數據表現穩健，各項 利多帶動四大指數再刷歷史新高，那斯達克連續八個交易日上漲。而上周已反應利多下，今日美股期貨電子盤呈現小漲小跌，亞股表現呈現漲跌互見，日股、港股、台股走揚，上 漲約10點上下；而韓股、上證、深證走弱，跌幅約在0.2%至0.6%間。

由於假期效應影響，權值股今日表現較為溫吞，其中，研 華、台達電、台灣高鐵、群創較有表現，而大立光、正新表現弱勢震盪。盤面資金點火生技股，美 時、喬山、麗豐-KY、寶齡富錦等股走揚；另外，二線族群也紛紛走高，包含PCB的泰鼎-KY、散熱的泰碩、封測的力成等。

富蘭克林華美投信表示，整體來看，耶誕假期加上新年來 臨前，大盤將持續狹幅震盪整理，因中美貿易戰消息利多、總統大選投票日在即，消息面左右盤勢變化，但經濟基本面、趨勢面不變。2020年全球普遍受惠5G商轉帶動，看好半導體、IC設計等類股產業營運成長，可利用此時整理投資組合、汰弱留強，並逢低伺機布局強勢類股，宜選股不選市。