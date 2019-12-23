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年底作帳行情啟動 亞光股價強勢漲停

2019-12-23 12:48經濟日報 記者呂安涔／即時報導

亞光集團將啟動年底作帳行情，亞泰(4974)為影像感測模組(Contact Image Sensor Module，俗稱CIS)廠，法人研判，亞泰持續受惠中國客戶CIS急單與國際客戶轉單因素接獲大單，本季營收落底之後，預估明年營運將可逐季走揚。

公司11月營收3.16億元，月成長9.36%、年成長12.94%，累積前11個月營收成長4.68%。

今日亞光（3019）開盤股價強勢跳空漲停，股價來到97.7元創半年新高，集團旗下子公司亞泰（4974）出量上漲，最高來到57.6元。

亞泰營收

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