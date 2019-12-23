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逐筆交易快閃舞蹈 突襲台北101大樓

2019-12-23 11:38經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券市場將於2020年3月23日實施盤中全面盤中逐筆交易，屆時市場資訊將更加透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，為台灣資本市場的重大變革。

今（23）日中午12:30在台北101辦公大樓一樓，台灣證券交易所與櫃檯買賣中心規劃逐筆交易快閃舞蹈活動，為2020年即將上線的「盤中全面逐筆交易」進行暖身宣傳，由多組優雅的雙人舞蹈表演呈現逐筆交易成交的意象，接續以街舞、小朋友等熱力四射的舞群演出，帶給現場群眾聖誕節前的小驚喜。

除耶誕快閃活動外，台灣證券交易所與台北101大樓合作，2019年12月31日最後倒數期間（23:55-23:56）及2019年耶誕節至農曆新年前（2019年12月20日至2020年1月21日19:00至22:00間不定期），以「逐筆交易有效率 更透明」、「逐筆接軌國際‧逐筆交易新時代」等2部動畫短片於台北101大樓北面「T-Pad LED」燈牆投放，在2019年歲末年終與2020年新年初始點亮新制實施。

同時，為了讓投資人對逐筆交易實務操作上有更深入的了解，台灣證券交易所特別在逐筆交易正式上線前一年設置擬真平台，投資人可先透過擬真平台模擬下單操作，確保未來快速上手。更推出2020年1月1日到3月20日體驗擬真平台大獎週週抽獎勵活動！於活動期間只要註冊擬真活動網頁並於擬真平台下單完成三筆新式委託且成交,即有機會獲得亞洲來回機票、APPLE之3C產品等大獎，竭誠邀請投資大眾踴躍體驗逐筆平台！

台北101聖誕節街舞

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