凱基證券「玩權放送」最後一波 買權證抽大獎

2019年進入倒數時刻，台股已上漲近三成，由年初的9,300點起漲，至今挑戰12,000點。凱基證券表示，投資人可在這歷史性的時刻，透過權證進行槓桿投資與部位避險，並藉機把握今年度最後一波「玩權放送」活動，買凱基權證抽iPhone 11 Pro，為投資布局，也為自己增添好運。

凱基證券於11月11日起推出「玩權放送」權證交易活動後，獲得強大迴響，目前活動進入最後一個梯次，將送出最後5支iPhone 11 Pro；為期8周的活動將在2020年1月3日結束後，彙整這段期間的所有抽獎次數，再次加碼抽出現金獎168,888元3名，萬元發財金10名，以及LINE POINTS 300名等多項好禮。活動期間任一交易日，透過凱基證券帳戶買進凱基權證滿１萬元，即可獲得多重中獎機會。

凱基證券說，權證是短期槓桿工具，投資人在選定標的後，可依據看法買進看多的認購權證，或是看空的認售權證，透過權證的槓桿特性，放大自己對行情的判斷，如果對標的的看法較不強烈，也可選擇連結大盤指數、富櫃200指數，以及各種ETF的權證，只要掌握正確方法順勢操作，就有機會讓小錢變大錢。凱基證券表示，投資權證所需資金小，只要掌握正確方法順勢操作，就能小錢變大錢，很適合資金不多、夢想很大的年輕族為自己加碼年終獎金。