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台股屢創新高 林昌興：三招不追高的低基期布局

2019-12-23 10:07經濟日報 記者高瑜君／即時報導

隨著ETF市場的火熱，投資人可選擇的標的也越來越多元。期貨分析師林昌興認為，目前在台股屢創新高的同時，不想追高但又怕錯過行情的投資人，可以關注一些趨勢多頭但尚未創新高的標的，包含：黃金、5G概念以及陸股相關ETF。

由於美元弱勢，黃金可望翻身，還記得2011年黃金的歷史高點在1,923嗎?八年後黃金正式突破1,400美元大關也宣告了這幾年來的震盪區間已經突破，加上美元走入降息循環，因此黃金成為2020年度的最佳資金避風港，而且股市創新高一旦反轉，最佳的投資機會不是空台股期貨而是找避險資金湧進的貴金屬市場。

但國人投資黃金的概念大多停留在黃金存摺和金條金塊，因此建議可以留意元大S&P黃金（00635U）、元大S&P黃金正2（00708L）等投資標的，這兩個除了槓桿不同，都具備了買賣價差小（0.1%），投入門檻低（2萬元一張），變現性好（賣出T+2日現金入帳），趁著目前黃金還在低檔震盪整理時，可以當作資產配置的一部分。

另外，11月分超額認購造成風潮的元大全球未來通訊（00861）ETF掛牌上市後因為溢價過高開高走低，經過一個月的回檔整理後這次捲土重來又站回20元的發行價上，加上蘋果帶動那斯達克往上攻，因此我們看到上周的元大全球未來通訊又創了短期新高，而且三大法人由賣轉買加碼12,000多張。

整體來說仍屬於多頭趨勢不變，但要特別留意的是因為5G通訊類股的持股大多都在高檔，因此建議此ETF交易仍以短進短出為宜，不要在高檔買進一旦套牢才認列為追求長期投資。

而中國股市的落後補漲開始發動，上周的A股在外資北上資金的進駐下，滬深300和中小創業板屢創短期新高，目前看來整個A股市場出現大型股撐盤小型股活蹦亂跳的情況，加上本周一大陸市場滬深300選擇權準備正式上市交易，對於金融權值股來說都是實質性的利多。

短線如果認為台股漲太多追不下手，可以觀察三大法人上周一次排開從元大滬深300正2（00637L）買到群益深証中小（00643），全面概括了深圳市場的相關ETF，因此投資人也可以留意相關的進出，準備迎接明年的元月行情。

興哥TalkShow – ETF最前線單元：

林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
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元大ETF台股

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