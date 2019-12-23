台股開盤上漲10.06點 報11,969.14

股匯雙升，台股今（23）日開盤上漲10.06點，開在11,969.14點，由於台積電止穩，盤中上漲3元，帶動台股站上12,000關卡，另外，大立光、鴻海、亞光、國巨、群聯以及超眾等也持續走揚。

上周五（20日）美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠總統川普推文表示，與中國領導人習近平熱線，目前正在安排簽署協議事宜，使得美中貿易樂觀情緒持續沸騰；而且，公布第3季GDP成長2.1%表現穩健，12月密大消費者信心更升至7個月新高，各項利多帶動四大指數再刷歷史新高，那斯達克連續八個交易日上漲。

終場道瓊工業指數上漲78.13點，或0.27%，收在28,455點；標普500指數上漲15.84點，或 0.49%，收在3,221.22點；那斯達克指數上漲37.73點，或0.42%，收在8,924.95點；費半指數上漲18.89點，或1.02%，收在1,853.86 點。

法人認為，台股技術面維持多頭排列，且籌碼面法人買盤積極承接，加上台股12月至隔年第1季具有易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，不預設指數高點，建議趁拉回、積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。