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台股周線拉出連三紅 首選低基期、高成長股

2019-12-22 18:59經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

法人表示，大盤短線高檔區間震盪的走勢仍將持續，但在類股輪動的趨勢下，逢回仍是買點...
法人表示，大盤短線高檔區間震盪的走勢仍將持續，但在類股輪動的趨勢下，逢回仍是買點，建議首選「低基期、高成長」族群，靜待反攻契機浮現。 圖／聯合報系資料照片
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台股周線拉出連三紅，但指數未能站穩12,000點大關；法人表示，大盤短線高檔區間震盪的走勢仍將持續，但在類股輪動的趨勢下，逢回仍是買點，建議首選「低基期、高成長」族群，靜待反攻契機浮現。

受到美中貿易戰可望於1月下旬正式簽約，雙方同意關稅項目議定等進展，美股持續墊高，台股上周三再創新高，漲多難免整理，上周五收跌59點，收11,959點，成交量放大至1,687億元。

富蘭克林華美投信認為，短線行情表現樂觀，無悲觀理由，隨著美中釋出正面訊息開始，美股、全球與亞股連動，台股亦由權值股領軍，類股良性輪動，傳產、金融接棒演出，短線整理後、有機會持續向上。

富蘭克林華美投信表示，儘管受美中貿易戰簽約等不確定性影響，1月底正式簽署前仍具變數，但台股表現不俗，持續再創新高有機會挑戰12,000點以上，類股良性輪動接棒。

短線上，美中關稅協議等利多消息帶動，讓大盤持續走強，周線連三紅，繼科技股之後，電信、傳產、金融權值類股輪動接棒，選前盤勢仍偏向中性樂觀，留意消息面變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，儘管科技股今年以來表現漲多，但可觀察到盤勢目前由電信權值股、傳產塑化類股、金融股等接棒良性輪動，顯見資金並未從台股流出外部。

期貨雖偏做空單，但仍為小幅避險，並不影響看多走勢，現貨延續多頭氣氛帶動，權值股繼續上漲，對於台股盤勢仍樂觀看好，投資策略建議選股不選市。

台新投顧副總黃文清指出，台股漲多後震盪難免，加上本周即將邁入耶誕假期，外資即將放假去，大型權值股表現空間有限，或可留意中小型股表現。

操作策略上，短線指數區間震盪，選股仍是因應波動關鍵。現階段應以「低基期、高成長」族群為布局主軸。由於這些「低基期、高成長」族群，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如廣越、致新、太子、遠東新、鈊象、聯華、麗豐-KY、嘉里大榮、永豐金、致伸等，今年前11月營收年增率均超過一成，且本益比在15倍以下，近期股價表現持穩、獲市場買盤青睞。

法人強調，因景氣溫和復甦，可望支撐台股長線氣勢，仍看好明年第1季台股表現，接下來要看外資歸隊後的方向趨勢，指數空間有限，估計盤面將以個別族群表現為主。

展望後市，台股短線區間震盪仍將持續，逢回可分批加碼，聚焦產業中低基期、高成長族群。

台股權值股科技股

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