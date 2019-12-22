十大人氣配息型ETF 強勢出列

ETF投資人朝向高配息率的產品集中。投信投顧公會統計，目前投資ETF的受益人達到91萬人，總人數和累積成長數雙雙挑戰歷年最多，其中，配息型ETF貢獻高達七成比重、明顯為推升動能，又以訴求配息率4〜6%的產品受到熱烈追捧。

目前ETF受益人已有朝特定投信產品傾斜的現象，隨著市場風向和各投信動員等推動，近期快速增加的受益人進一步集中，並有靠攏較高配息率的產品趨勢。

投信投顧公會統計，到11月底，國內ETF受益人已成長至91萬人，累積今年增加27萬人，均為歷年同期最多，主要來自廣大的收益需求；以配不配息ETF來看，配息型產品受益人增加達19.1萬人，貢獻超過七成，扮演主要的擴張動能。

若以股息型和債券型ETF區隔，又以配息水準較高、也掛牌較久的股息型貢獻比重達58.2%，領先債券型的12.5%，兩者受益人分別來到40.5萬、4.2萬人，年增15.7萬及3.3萬人。

再檢視受益人增加最多的產品中，亦以股息型產品為大宗，且受益人變化遙遙領先；包括元大高股息以7.7萬人排行第一，次為元大臺灣ESG永續增加4.2萬人，緊接著富邦投信旗下富邦公司治理、富邦台50、富邦臺灣優質高息和富邦美國特別股，一口氣包辦四到六名，今年來都增逾4,000人。

以該六檔ETF觀察，另一大特色在於推廣上普遍訴求4〜6%配息率，明顯鼓動買氣，最具代表性是成立12年、擁有長期配息紀錄和穩定配息率的元大高股息，去年底受益人為9.6萬，今年5月驟升到12萬，再到11月跳至17萬人，呈現爆發式成長。

元大臺灣ESG永續上半年才成立，但以不亞於元大高股息的穩健配息訴求，也快速累積出高人氣；而富邦公司治理、富邦美國特別股等，亦在推廣上講求優於一般股票和特別股的配息表現，均凝聚出可觀人氣。

法人觀察，現階段台股殖利率4%左右，存股族偏好以4〜6%殖利率為挑股指標，這股熱潮也吹向台股掛牌ETF，甚至被業界奉為熱銷「黃金數字」。