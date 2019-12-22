財經觀點／四股暗流 股海求勝兩大關鍵

富達投信投資策略協理陳汝。圖／富達投信提供 分享 facebook

今年的投資市場如同在驚滔駭浪中強勢前進的一艘大船，儘管中美貿易問題、脫歐議題、殖利率倒掛、經濟衰退疑慮等諸多明潮暗流仍不時在干擾市場的平靜，但各國的寬鬆貨幣政策與財政政策的計畫推出，讓市場在波濤動盪中持續穩中挺進，各類股債等資產，都繳出正報酬的成績單。

明年尋找優秀投資機會的難度將會增加，主因全球央行的寬鬆貨幣政策的支持力道將相對減緩，在就業情況維持穩定，薪資溫和成長下，美國聯準會已釋出明年可能不再降息訊號。

此外，明年大選年政治氛圍詭譎多變，干擾今年的諸多亂源雖然暫時有所緩解，但仍未全然消退，所以儘管全球經濟衰退的機會大幅下降，但樂觀氣氛多已反映在價格上，此時在投資組合中適當配置一定比重的優質標的，以及在資產類別分散布局以管控風險，顯得格外重要。

以固定收益市場為例，由於低利率環境的影響，投資人對債市的投資需求提升，定價百花齊放，評價高與低的債券利率差距縮小，這種現象預料隨著央行利率走低幅度收斂、經濟景氣回緩、樂觀氛圍沉澱後，低評等標的將出現一波價格修正。

至於在風險控管上，中美貿易紛擾與美國選舉等相關不確定因子，將牽動市場的敏感神經。當衝擊出現時，勢必對資產價格產生明顯的侵蝕，投資人唯有透過分散與多重布局，才能持續在此環境中取得勝算。

二○二○年預料仍將是機會與風險並存的一年，景氣位於末升段但未衰退，貨幣政策慢慢出現退潮，利率不上不下，財政政策接棒，但不慍不火，中美兩強不和不破，如此「半吊子」的環境，唯有多元分散與擇優布局，投資才能穩中躍進，持盈保泰。

（記者沈婉玉整理）