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台積電屢創新高，2020年股市還有哪些看點？股市大咖點名2大類股

2019-12-21 08:12商業周刊 老馬／商周.com專欄作家

明年最有潛力的產業別，股市大咖點名5G以及自駕車兩大領域。 歐新社
明年最有潛力的產業別，股市大咖點名5G以及自駕車兩大領域。 歐新社
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摘要

1.台股在年底前攻破了「萬二」關卡，展望明年，還會有機會繼續向上挑戰歷史新高嗎？股市大咖點出明年適合的投資組合。

2.明年最有潛力的產業別，股市大咖點名5G以及自駕車兩大領域。

時序進入年底的聖誕節前夕，如果今年有在美股、或是台股多所著墨的投資人，想必是豐收的一年，當然過程中有許許多多的消息紛擾，上下震盪也非常激烈，但是，也提供了敢危機入市、或是充分發揮「利空買、利多賣」的高出低進積極操作者投機獲利的空間。

只是，此時此刻的股價指數的高基期，恐怕很多法人或是散戶也是有所忌憚，如何規劃明年的投資策略，以下提供吾人的淺見。

首先，是各自不同的國家、區域或是不一樣的產業、公司皆面對不盡相同的環境，所以也不能簡單的一刀切。可能的結果，是有些區域經濟體持續火熱，也有些正在努力掙扎，產業則是好壞差距更大，像是5G和自駕車的兩大主軸才正準備爆發，相關的半導體及核心零組件、高科技公司受惠程度不容小覷。

然而，服務業、金融業傳統產業面臨的情況卻是異常艱困，因此光看股市表現，並無法代表普遍老百姓的實際感受，這也是為什麼目前臺灣的內需市場，仍持續處於萎縮不振的窘境。

重點在於股市內部的結構，電子股市值超過6至7成，特別是景氣處於巔峰的晶圓代工龍頭台積電影響權重很大，所以明年的指數空間肯定不會比今年大，不過假如選對或選錯個股就會天壤之別。

另外，如果考量分散風險以及基期高低和避險的角度來看，景氣熱絡一陣子之後，通膨一定會蠢蠢欲動，所以明年的新興市場、非美元貨幣、原物料商品、黃金和貴金屬、高收益債券、皆可納入投資組合。

明年上半年可能還有高點可期，下半年出現比較大幅度的波動機會高，另外此時此刻並不是最好的長期投資時點，採用靈活的高出低進策略，設定好停損停利點是比較合適的方式。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台股半導體台積電新興市場5G自駕車金融業傳統產業

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