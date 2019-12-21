16檔封關行情燒 法人搶

年終封關押寶行情啟動，外資進入耶誕年底長假，法人研判內資將圍繞中國進一步去美化、東京奧運、記憶體價格即將反彈、特斯拉股價創新高、5G出貨旺等五大題材，大立光、華邦電、遠東新等16檔將是多頭列車的主引擎。

許多外資交易員已開始休假，內資將成為大盤要角，投信、自營商、業內、代操等內資留意的基本面題材股，將成盤面主流。據統計，本周三大法人加碼逾千張，同時投信也呈現買超，顯示股價不會因外資缺席而寂寞，共有大立光、台達電、光寶科等16檔。

第一金投顧董事長陳奕光表示，中國訂定2022年所有政府等機構的電腦硬體和作業系統全將由本土製產品取而代之，在政府給予半導體產業的巨大補貼下，台廠相關供應鏈、IC設計業、矽智財業、以及設備廠應有機會分享商機；另外，明年7月日本東京奧運將登場，包括製鞋、成衣以及自由車公路賽等相關供應鏈，也成為話題。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，美光公布優於預期的財報與營運展望，NAND Flash、DRAM供需有望於明年第1季反轉，其中，目前主流伺服器記憶體模組成交量已明顯增加，均價欲跌不易，伺服器業者在DRAM備貨的態度轉趨積極，另外，1X奈米產品供貨不順影響持續，但需求轉強，報價將走出谷底。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清表示，台積電在5G等需求拉貨，推動11月營收創單月新高，相關的散熱、IC設計、設備、PCB、PA、MOSFET等次族群，陸續發表明年展望樂觀，供應鏈的中小型股將是內資著墨焦點。特斯拉股價創歷史新高，帶動的供應鏈與車用電子族群也受到關注。