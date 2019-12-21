親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

16檔封關行情燒 法人搶

2019-12-21 00:35經濟日報 記者周克威／台北報導

年終封關押寶行情啟動，外資進入耶誕年底長假，法人研判內資將圍繞中國進一步去美化、東京奧運、記憶體價格即將反彈、特斯拉股價創新高、5G出貨旺等五大題材，大立光、華邦電、遠東新等16檔將是多頭列車的主引擎。

許多外資交易員已開始休假，內資將成為大盤要角，投信、自營商、業內、代操等內資留意的基本面題材股，將成盤面主流。據統計，本周三大法人加碼逾千張，同時投信也呈現買超，顯示股價不會因外資缺席而寂寞，共有大立光、台達電、光寶科等16檔。

第一金投顧董事長陳奕光表示，中國訂定2022年所有政府等機構的電腦硬體和作業系統全將由本土製產品取而代之，在政府給予半導體產業的巨大補貼下，台廠相關供應鏈、IC設計業、矽智財業、以及設備廠應有機會分享商機；另外，明年7月日本東京奧運將登場，包括製鞋、成衣以及自由車公路賽等相關供應鏈，也成為話題。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，美光公布優於預期的財報與營運展望，NAND Flash、DRAM供需有望於明年第1季反轉，其中，目前主流伺服器記憶體模組成交量已明顯增加，均價欲跌不易，伺服器業者在DRAM備貨的態度轉趨積極，另外，1X奈米產品供貨不順影響持續，但需求轉強，報價將走出谷底。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清表示，台積電在5G等需求拉貨，推動11月營收創單月新高，相關的散熱、IC設計、設備、PCB、PA、MOSFET等次族群，陸續發表明年展望樂觀，供應鏈的中小型股將是內資著墨焦點。特斯拉股價創歷史新高，帶動的供應鏈與車用電子族群也受到關注。

16檔年終行情押寶股 圖／經濟日報提供
16檔年終行情押寶股 圖／經濟日報提供
分享

東京奧運外資記憶體模組

延伸閱讀

6個月內翻倍站上400美元 特斯拉股價為什麼...

Tesla Model 3銷售超越BMW全車...

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

特斯拉明年陸產Model 3 計劃下殺八折...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股尾盤爆量 失守12,000

2019-12-20 23:44

股海常勝軍／業績成長族群 將領耶誕大禮

2019-12-20 23:43

股價偏多族群 反攻指標

2019-12-20 23:38

集團作帳股 多方推手

2019-12-20 23:38

台灣第一家券商 元大證券登紐約時代廣場Nasdaq電視牆

2019-12-20 15:23

法人：15明星臉 明年Q1撩人

2019-12-20 14:49

台股最後一盤殺破萬二 周線連3紅

2019-12-20 14:49

台積電貼息 兩天市值縮水4,019億

2019-12-20 14:29

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

2019-12-20 13:46

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 13:22

MLCC價格上漲 國巨領軍華新科、禾伸堂齊走高

2019-12-20 12:04

光寶智能生活與應用事業群 明年營收看增三成

2019-12-20 12:03

馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 12:02

配合春節封關 股民現場查個資1月21~29日暫停服務

2019-12-20 10:43

美股續創歷史新高 台股開低走跌失守「萬二」關卡

2019-12-20 09:37

美股創新高 台股觀察台積電除息走勢

2019-12-20 09:02

富邦行動通訊ETN 今掛牌

2019-12-20 01:50

家登預收款券 明達醫將上櫃

2019-12-20 01:50

記憶體現轉機 類股帶勁

2019-12-20 01:50

金融股利多 扮撐盤要角

2019-12-20 01:50

AirPods Pro熱銷效應 藍牙耳機鏈短線強勢

2019-12-20 01:50

國巨目標價 里昂喊500元

2019-12-20 01:50

台積除息行情失靈 台股險守12,000點

2019-12-20 01:50

權王零股交易飆升

2019-12-20 00:08

就市論勢／鋼鐵、塑化族群 可留意

2019-12-19 23:58

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

金融股利多 扮撐盤要角

2019-12-20 01:50

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

2019-12-20 13:46

法人：15明星臉 明年Q1撩人

2019-12-20 14:49

AirPods Pro熱銷效應 藍牙耳機鏈短線強勢

2019-12-20 01:50

國巨目標價 里昂喊500元

2019-12-20 01:50

台積電貼息 兩天市值縮水4,019億

2019-12-20 14:29

神車助威 和泰車股價漲至690元創新高

2019-12-20 10:21

新思出售TDDI予中資 衝擊聯詠、敦泰、神盾

2019-12-20 12:29

家登11月稅後小虧300萬元 股價跳空跌停

2019-12-20 10:41

國巨又迎春 再淺嘗400元

2019-12-20 14:49

MLCC價格上漲 國巨領軍華新科、禾伸堂齊走高

2019-12-20 12:04

台積除息行情失靈 台股險守12,000點

2019-12-20 01:50

家登預收款券 明達醫將上櫃

2019-12-20 01:50

記憶體現轉機 類股帶勁

2019-12-20 01:50

富邦行動通訊ETN 今掛牌

2019-12-20 01:50

台灣第一家券商 元大證券登紐約時代廣場Nasdaq電視牆

2019-12-20 15:23

華為潛望式機型出貨爆增 郭明錤點名亞光受惠

2019-12-20 14:08

浩鼎癌藥開發報喜 新藥股齊漲同慶

2019-12-20 12:46

浩鼎新藥催「升」 生技股氣盛

2019-12-20 14:49

11月小虧 家登跳空跌停到底

2019-12-20 14:49

金寶法說會 估明年第2季起逐季成長

2019-12-20 16:20

標準型MLCC價格看漲1成 國巨創1年波段高

2019-12-20 11:06

美股創新高 台股觀察台積電除息走勢

2019-12-20 09:02

美股續創歷史新高 台股開低走跌失守「萬二」關卡

2019-12-20 09:37

台指期 外資減碼多單

2019-12-20 06:41

金融營建股 蓄勢輪漲

2019-12-20 20:55

期貨商論壇／聯發科期 分批買

2019-12-20 06:41

奇力新創波段新高 長線不看淡

2019-12-20 10:31

配合春節封關 股民現場查個資1月21~29日暫停服務

2019-12-20 10:43

強茂盤中股價漲逾6% 寫下波段新高

2019-12-20 10:40

台股最後一盤殺破萬二 周線連3紅

2019-12-20 14:49

捷流閥業競價拍賣完成 得標均價95.51元

2019-12-20 10:44

光寶智能生活與應用事業群 明年營收看增三成

2019-12-20 12:03

看好明年 中菲行拚波段新高

2019-12-20 14:49

財富新思維／投資市場越多元 風險越分散？

2019-12-20 14:49

精測擬終止衛星PCB生產 股價暫跌破千元大關

2019-12-20 11:06

量能資金回籠 A50正2紅通通

2019-12-20 14:49

景氣送暖 鈺創新商機造勢

2019-12-20 14:49

16檔封關行情燒 法人搶

2019-12-21 00:35

三大法人賣超台股32.91億元

2019-12-20 20:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top