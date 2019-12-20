金融營建股 蓄勢輪漲

台股昨（20）日震盪，買盤轉入非電子防禦股。法人分析，央行最新利率決議不變，資金環境寬鬆，加上台商回流效益顯現，金融、營建兩大類股有望躍輪漲焦點，可特別挑高殖利率高能見度個股，相關如富邦金（2881）、新潤等具備耐震潛力。

台股昨日多空對決，早盤空方急殺後由多頭反撲，終場指數收跌59點、以11,959點收市，10日線有守，成交量爆出1,705億元。

分析師表示，近期台股權王台積電熄火，明顯拖累電子大軍士氣，但盤面輪漲低基期、金融、傳產股，預料非電子在年底出線，操作可降低電子比重、拉高非電子關注度，搭配營運展望向上為指標。

統一投顧表示，央行最新決議利率連14凍，國銀獲利下行壓力未減，惟部分金融股評價低，高殖利率有下檔保護，加上房市政策不再緊縮，台商回流創造長線支撐；市場游資充沛，有利金融、營建股啟動輪漲行情。

其中，富邦金、開發金、京城銀、遠雄、冠德和新潤明年成長性確立，評價不高，為法人點名優先關注的「耐震」名單。

富邦金今年前11月淨利585億元，排行金控獲利王。摩根大通及投顧分析，富邦金因應IFRS 17上路，富邦壽潛在增資壓力低於國壽，且北富銀、富邦證收益穩定成長，整體金控平均4%以上的殖利率，評價有向上空間。

開發金累積獲利117億元，年增48%，近年平均殖利率也有3%-6%。法人指出，開發金收購中壽後，獲利穩定度提升，預估明、後年每股純益（EPS）持穩今年水平，股東權益報酬率顯著拉升，本淨比有重返0.9-1倍實力。

京城銀今年下半年表現回穩，一度啟動庫藏股買回。大型投顧推估，明年京城銀在體質調整下，財報有望達陣銀行法第50條規範，使後年現金股利派發1.5元以上，高殖利率想像可望率先反映，將評級上調到「買進」。

至於營建類股，以建案明確和中南部交易熱絡的受惠股受到青睞，包括遠雄、冠德和新潤，股息派發有隨獲利增長空間，法人目標價上看50元、36元及38元。