台灣第一家券商 元大證券登紐約時代廣場Nasdaq電視牆

元大證券於紐約時間12月12日登上Nasdaq位於紐約時代廣場的總部Nasdaq Tower電視牆，是第一家登上時代廣場Nasdaq Tower的台灣證券商！

元大證券與Nasdaq在今年(2019)成為合作夥伴，共同向台灣廣大投資人提供美國股票市場的數據服務。藉由此次合作，元大證券將Nasdaq交易所提供的Nasdaq Basic與Global Index Dissemination Service兩項產品，導入元大證券電子交易系統，以滿足投資人豐富、精確且即時的市場數據需求，幫助投資人做出最明智的交易決策。

近年來，元大證券致力於拓展海外市場，舉凡業務服務、市場資訊以及投資平台，都穩步提升與國際接軌，「We know Asia」不只是元大證券一直以來的期許與目標，如今也成為元大證券給投資人最鮮明的品牌印象。元大證券成為首度登上時代廣場Nasdaq Tower的台灣證券商，可說是別具象徵意義。

作為台灣證券業龍頭，元大證券從未停下追求更完善、專業服務的腳步，元大證券表示：「本公司與Nasdaq的合作創造了雙贏，也提高本公司在台灣投資社群的能見度，讓我們完整的客戶服務更上一層樓。」作為在台灣提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一，元大證券會持續推廣美股市場交易，達到提供投資人多元理財方案的終極目標，幫助投資人將財富最大化！